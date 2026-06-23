Casi 50.000 consultas y 1.200 operaciones aplazadas en la región por la última semana de la huelga de médicos

La última huelga nacional de médicos, desarrollada del 15 al 19 de junio, en protesta por el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad ha tenido un impacto total en Extremadura de 49.990 consultas anuladas y 1.233 operaciones suspendidas, según informa el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En conjunto, las huelgas nacionales de médicos desarrolladas entre diciembre de 2025 y junio de 2026 han dejado en Extremadura un balance de 311.413 consultas anuladas y 4.439 operaciones suspendidas, lo que hace una suma total de 315.852 actos médicos cancelados.

El seguimiento del quinto paro semanal en 2026 ha sido del 17,82 por ciento el lunes; del 16,13 por ciento el martes; del 15,38 por ciento el miércoles; del 16,56 el jueves y el 20,55 el viernes.

Tras la última huelga antes del verano, el conflicto sigue enquistado y podría derivar en un paro indefinido este otoño, según han advertido los seis sindicatos convocantes.

Entre sus reclamaciones están un estatuto marco propio que reconozca la singularidad de su profesión, mejoras retributivas en las guardias, jubilaciones anticipadas voluntarias y la eliminación de la movilidad forzosa.