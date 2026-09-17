Casar de Cáceres nombra este jueves Alcaldesa Perpetua del municipio a la Virgen del Prado

Casar de Cáceres vivirá este jueves, 17 de septiembre, una jornada especial con motivo de la tradicional Bajada de la Virgen del Prado, patrona del municipio, que este año estará marcada por la celebración del acto oficial de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua de la localidad cacereña.

El acto tendrá lugar a partir de las 20,00 horas con el recibimiento de la imagen en la estatua de 'Helénides de Salamina' y la celebración del acto institucional en la Plaza de España.

El nombramiento fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento casareño el pasado mes de agosto, a propuesta del equipo de Gobierno de la alcaldesa, Marta Jordán, "en reconocimiento a la vinculación histórica, cultural y tradicional de la Virgen del Prado con el municipio y con los casareños".

Con la celebración de este jueves "se dará carácter oficial y solemne a este nombramiento, en el marco de una de las celebraciones tradicionales más importantes de la localidad", informa el consistorio.

La jornada comenzará con la tradicional procesión de la Virgen del Prado, que recorrerá las calles del municipio acompañada por las cofradías locales, representantes de las autoridades civiles y religiosas, vecinos y participantes ataviados con trajes tradicionales, junto a la Asociación Cultural Casareña de Folclore La Jara y la Banda Municipal de Música.

La imagen de la patrona de Casar de Cáceres estará escoltada durante el recorrido por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en traje de gala, "contribuyendo a la solemnidad de una jornada que reunirá a numerosos vecinos y visitantes".

Uno de los momentos centrales tendrá lugar en la Plaza de España, donde se desarrollará el acto institucional de nombramiento de la Santísima Virgen del Prado como Alcaldesa Perpetua de Casar de Cáceres, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado mes de agosto.

Tras el acto institucional, la Asociación Cultural Casareña de Folclore La Jara ofrecerá una actuación especial dedicada a la patrona, poniendo en valor el folclore y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Casar de Cáceres.

La celebración continuará con la entrada de la Virgen del Prado en el templo parroquial y con la tradicional Ofrenda Floral, en la que tendrán un protagonismo especial los niños y niñas del municipio.

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres señala que el nombramiento de la Virgen del Prado como Alcaldesa Perpetua "supone un reconocimiento institucional a la profunda vinculación de la Patrona con la historia, las tradiciones y la vida social del municipio, y la celebración de mañana permitirá compartir este momento con toda la ciudadanía".