Las carreteras extremeñas registran 41 accidentes de tráfico con tres heridos graves en la operación '1 de mayo'

El Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112 ha atendido un total de 41 accidentes durante la operación especial con motivo de los desplazamientos realizados durante el 'Puente 1 de mayo', puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 15,00 horas del 30 de abril y las 23,59 horas del 3 de mayo.

De estos 41 accidentes, 12 se produjeron en casco urbano y 29 en vía interurbana; 20 ocurrieron en la provincia de Badajoz y 21 en la de Cáceres, y como consecuencia de estos sucesos, los facultativos médicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 28 personas, de las que 22 resultaron heridas de carácter leve, tres con pronóstico grave y otras tres ilesas.

El Centro 112 Extremadura coordinó a un total de 71 efectivos, de los que 27 pertenecían al SES, 30 a la Guardia Civil, 10 a la Policía Local, tres a Bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción, y uno a Cruz Roja, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.