La XI Carrera Solidaria de Kini Carrasco apoya la creación de un parque infantil en el Hospital San Pedro de Cáceres

La Carrera Solidaria de Kini Carrasco, que se celebra este domingo 4 de octubre en Cáceres en un circuito urbano por el centro de la ciudad, recaudará fondos para la creación de un parque infantil en la terraza del Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña que contribuirá a aliviar la hospitalización de los niños.

Se trata de una iniciativa del Club Rotary San Jorge que se culminará gracias a la colaboración de varias empresa y entidades, a la que este año se ha querido sumar la carrera que organiza, desde hace once años, el atleta paralímpico Kini Carrasco, Hijo Predilecto de Cáceres y Medalla de Extremadura.

De momento, hay ya inscritos unos 900 corredores que han agotado todos los dorsales, por lo que la organización ha decidido ampliar a 50 más. La carrera plantea varias modalidades y distancias y también se incluye la categoría en patines.

El circuito urbano está homologado por la Federación Extremeña de Atletismo, con salida y meta en Avenida de España. Discurrirá por las principales vías de la ciudad como la avenida Hernán Cortés o Antonio Hurtado, entre otras, y permanecerá cerrado al tráfico y controlado por Policía Local y la organización.

Hasta ahora se han recaudado 10.000 euros, tal y como ha avanzado Kini Carrasco en la presentación de la carrera que ha tenido lugar este martes junto a la presidenta del Club Rotary Cáceres, Pilar Acosta, y representantes de la Fundación Jóvenes y Deportes que también apoyan la iniciativa.

Carrasco ha anunciado que se donarán al menos esos 10.000 euros que ya se han recaudado en las inscripciones de esta carrera que "es de toda la ciudad". Hasta ahora las anteriores ediciones la donación iba a la asociación Juegaterapia pero este año se ha decidido apoyar este proyecto local del Club Rotary.

Pilar Acosta ha explicado que este proyecto comenzó hace tres años buscando financiación y "es ya realidad" porque en la primavera del año que viene se empezará a montar este área infantil en la azotea del Hospital San Pedro de Alcántara.

De hecho, el pasado 19 de mayo se firmó el convenio con el SES y el 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). De momento el parque infantil se instalará en el Hospital San Pedro de Alcántara pero está previsto que cuando concluya la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres se traslade allí toda la infraestructura.

"Todo esto ha sido realmente un trabajo de titanes, de llamar a muchas puertas", ha indicado Acosta, que ha agradecido la participación de numerosas empresas que se han sumado a esta iniciativa como la carrera de Kini Carrasco.

Los dorsales para la carrera, que ofrece dos distancias de 5 y 10 kilómetros, se recogerán en Decathlon el sábado por la mañana y por la tarde, según ha explicado Carrasco, que ha estado acompañado también en la presentación por Dani López, uno de los corredores que lleva participando en la prueba desde sus inicios.

"Kini hace una gran labor con esta carrera porque anima cada año a agotar dorsales, cada año más gente, más dinero recaudado. Así que creo que es una iniciativa espectacular y que siempre hace mucha ilusión correr en casa y sobre todo por una buena causa", ha dicho el atleta.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, José Alberto Cacho, ha incidido en que la Carrera Solidaria de Kini Carrasco es una de las que tiene mayor tradición para Cáceres y también para Extremadura.

"Hablar de esta carrera no solo es hablar de deporte, de superación de retos, sino es hablar de solidaridad", ha resaltado, al tiempo que ha valorado la utilización del deporte como un vehículo que permita no solo superar retos deportivos, sino que permita ayudar a la sociedad. "Kini nos ha enseñado que todos los retos que se puedan plantear se pueden conseguir", ha concluido.