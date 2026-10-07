Caja Rural de Extremadura y Federación Extremeña de Folklore firman un convenio para la difusión de la cultura popular

Caja Rural de Extremadura y la Federación Extremeña de Folklore han firmado un convenio de colaboración para contribuir a la conservación, promoción y difusión de la cultura popular y las tradiciones de la región.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de la Federación Extremeña de Folklore, Pedro García Barroso, y a través de este convenio, la entidad financiera se compromete a apoyar durante 2026 iniciativas vinculadas a la cultura popular.

La colaboración se enmarca en el compromiso de Caja Rural de Extremadura "con la promoción cultural y social de los pueblos y ciudades de la región y con aquellas entidades que trabajan para conservar y transmitir un patrimonio estrechamente ligado a la identidad extremeña", señala la entidad en nota de prensa.

Cabe destacar que la Federación Extremeña de Folklore nació en 1985 con el propósito de coordinar, proteger, investigar y proyectar el patrimonio etnográfico, musical, dancístico y de tradición oral de Extremadura, y su actividad se ha ido ampliando a lo largo de cuatro décadas, incorporando iniciativas de investigación, formación, educación, inclusión y difusión de la cultura tradicional.

Actualmente, la Federación agrupa a 85 agrupaciones, entre entidades de pleno derecho y adheridas, distribuidas por las provincias de Cáceres y Badajoz, y de las forman parte miles de músicos, bailarines, investigadores y dinamizadores locales y que permite mantener una presencia vinculada al folklore y a la cultura tradicional en numerosos municipios extremeños.

Entre las actividades que desarrolla se encuentran las Jornadas de Coordinación de Música y Danza, el Seminario de Folklore 'Saber Popular', el programa 'Enraizarte', las actuaciones de proximidad y las Unidades Móviles, además de festivales como el Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, entre otros, además de premios de investigación, publicaciones y exposiciones dedicadas a la indumentaria y los instrumentos tradicionales.

El convenio firmado tendrá una vigencia de un año, con posibilidad de renovación por periodos de igual duración previo acuerdo entre ambas entidades.