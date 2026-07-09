Caja Rural de Extremadura dona 20.000 litros de leche a Banco de Alimentos de Badajoz para apoyar a familias vulnerables

Caja Rural de Extremadura ha hecho efectiva una donación de 20.000 litros de leche al Banco de Alimentos de Badajoz para apoyar a las familias más vulnerables.

La entrega de esta aportación ha tenido lugar en un acto en el que el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha hecho entrega de una placa conmemorativa a la presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, y a la gerente de la entidad, Carmela de Lope, en reconocimiento a la labor que desarrolla la organización en favor de las familias más necesitadas.

En la entrega también han estado presentes la directora general de la entidad financiera, Rocío Morales, y la gerente del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro.

El Banco de Alimentos de Badajoz atiende actualmente a más de 9.000 personas, distribuyendo alimentos a través de las entidades sociales con las que colabora en toda la provincia.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que el compromiso de la entidad financiera "es estar al lado de las personas, de los extremeños que necesitan ayuda y de las instituciones que hacen posible que esa ayuda llegue a quienes más la necesitan".

Caja Rural de Extremadura mantiene un "firme compromiso con el bienestar de la sociedad extremeña", impulsando iniciativas solidarias y colaborando con organizaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, acciones que le han hecho ser la primera entidad financiera regional reconocida con el sello de Empresa Socialmente Responsable, señala la entidad en nota de prensa.