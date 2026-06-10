Caja Rural de Extremadura alcanzó un beneficio “histórico” de 33,6 millones de euros netos en 2025

Caja Rural de Extremadura obtuvo un beneficio después de impuestos de 33,6 millones de euros netos en el ejercicio 2025, un 42,61% más que el año anterior, según la cuenta de resultados que ha aprobado hoy la Asamblea General ordinaria de delegados celebrada en la Finca El Toril.

Estas cifras, según ha explicado el presidente de la entidad, Urbano Caballo, indican que Caja Rural de Extremadura “no solo crece, sino que lo hace con solvencia, con prudencia y con control del riesgo”.

Y es que el crecimiento del resultado positivo de la Caja viene respaldado por un aumento del 12% de la inversión crediticia respecto al año anterior, llegando hasta los 2.025 millones de euros, a pesar de situarse en un contexto de incertidumbre internacional. Es el mayor crecimiento interanual en un solo ejercicio.

La entidad incrementó su volumen de negocio a lo largo del año en más del 9%, lo que supone 367 millones de euros más, con un importe total que ronda los 600 millones de euros y las 8.700 operaciones en préstamos a pymes, autónomos y particulares, contribuyendo de esta forma a la financiación de proyectos y al impulso de la reactivación económica y el crecimiento de la región.

Además, ha elevado su volumen de depósitos de la clientela un 6,57%, hasta alcanzar los 2.415 millones de euros. Como se ha indicado en la Asamblea General ordinaria de delegados, “la Caja es una entidad inversora que apuesta por Extremadura y los extremeños”, cerrando el ejercicio 2025 con ratio de inversión superior al 79%.

De esta forma, Caja Rural de Extremadura vuelve a mejorar su posición en cuota de mercado regional, superando el 10% con más de 163.000 clientes y más de 62.000 socios.

Estos resultados son posibles, según ha destacado el presidente de la entidad, gracias al “compromiso, talento y dedicación de los 320 profesionales que conforman Caja Rural de Extremadura y a un ADN marcado por la apuesta clara y decidida por la región.

Caja Rural de Extremadura firmó una de cada cuatro hipotecas suscritas en la región

Un año más, Caja Rural de Extremadura se consolida como clave para las personas que quieren adquirir una vivienda. El 24% de las hipotecas que se firmaron en la comunidad autónoma el pasado año se hicieron con Caja Rural de Extremadura, algo que “es posible por la cercanía y la confianza de la entidad y su implantación en el territorio”.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha agradecido la confianza depositada por los socios y ha destacado que la evolución positiva de los indicadores de negocio, “demuestra el buen trabajo y el compromiso de la plantilla de la Caja”. Y ha reiterado que la entidad mantendrá su modelo de “banca cercana y personal” y su objetivo de ser “la entidad de referencia de las cooperativas, de las denominaciones de origen y de todo el sector agroalimentario de la región”.

Por su parte, la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocio Morales, ha dado cuenta del informe de gestión de 2025 de la entidad, así como ha presentado ante la Asamblea General las líneas generales del Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio 2026.

Rocio Morales también ha puesto de manifiesto la valía del personal de Caja, considerándolo como “nuestra columna vertebral de la Entidad”. Una plantilla joven donde la media de edad ronda los 45 años pero con una amplia experiencia laboral y profesional con más de 17 años de antigüedad y un alto nivel formativo.

Estabilidad como garantía de viabilidad

Un año más, la cooperativa de crédito ha continuado reforzando sus indicadores financieros de estabilidad, como garantía de viabilidad y futuro. La tasa de morosidad es del 2,34%, 28 puntos básicos por debajo de la media del sistema financiero español. y con un nivel de cobertura que supera el 200%, casi tres veces superior a la media del sistema financiero español.

Solvencia, crecimiento en inversión con baja morosidad

El nivel de solvencia de la entidad se situó en el 20,06%, frente al 12,53% requerido por el Banco de España, y la ratio de liquidez alcanzó el 263,83%, más del doble del requerimiento y por encima de la media del sector financiero.

Rocío Morales ha destacado que 2025 “ha sido un año histórico para Caja Rural de Extremadura creciendo en inversión, en depósitos, negocio, activos y beneficios, todo ello apoyado en una gestión prudente, con baja morosidad y alta solvencia”.

Estos datos, ha indicado, nos permiten mantener un compromiso inequívoco con Extremadura, estar cerca de los extremeños y apoyar a las personas, empresas y proyectos de nuestro entorno, porque la vocación de Caja Rural de Extremadura es trabajar en Extremadura y por Extremadura.

Fondo de Educación y Promoción

Para cumplir con sus objetivos sociales, la Asamblea General ordinaria de delegados ha aprobado destinar 5,7 millones de euros de sus beneficios al Fondo de Educación y Promoción para el ejercicio 2026. Esta cifra supone reinvertir en la sociedad extremeña el 15% de los excedentes disponibles del ejercicio anterior.

Según ha señalado la directora general de la entidad, la responsabilidad social no es algo añadido, sino una parte esencial de la identidad de Caja Rural de Extremadura.

En el ejercicio 2025 han sido más de 2,8 millones de euros los que se han destinado a este fondo, lo que ha permitido ejecutar 952 colaboraciones de diferente cariz, principalmente organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro para apoyar a las personas con más dificultades, pero también a proyectos culturales, deportivos, educativos, de impulso a las cooperativas o a la difusión de los productos extremeños.

De esta forma se ha colaborado con más de una treintena las organizaciones sociales, ya sea en la parte asistencial, de formación, inclusión social o de atención a la discapacidad y la dependencia. Cruz Roja, los Bancos de Alimentos, Cáritas, Aprosuba, Plena Inclusión, Cocemfe, AOEX, ADMO, AFAEX, APNABA, la Casa de la Misericordia o las asociaciones Contra el Cáncer son algunas de esas entidades.

Otra línea de actuación del FEP ha sido el apoyo al deporte, tanto en categorías inferiores como en profesionales, con convenios de colaboración con diferentes entidades y federaciones con el fin de “impulsar la práctica del deporte como medio para favorecer la integración de las personas”, siendo patrocinadores de la Vuelta Ciclista a Extremadura o de varias federaciones regionales. El deporte inclusivo tiene un capítulo especial con colaboraciones con la Junta o proyectos como el Barco dragón.

En el ámbito de la educación y formación hay varias actuaciones como son los premios Espiga de la Educación, el proyecto Investigar en Ciencias, las becas de la excelencia en la Facultad de Economía, o las becas para la formación en alta cualificación en restauración con la Fundación Atrio.

II Edición Feria Espiga

También se ha dado cuenta de la II Feria Espiga, celebrada el año 2025 y que ha sido la consolidación de un proyecto que había nacido en el año 2024 con el objetivo de dar a conocer fuera de nuestras fronteras a los productos extremeños y en el que se ha conseguido conjugar el perfil profesional de negocio con otra parte de ocio. En esta segunda edición “hemos logrado su consolidación como el mejor escaparate gastronómico de Extremadura”.

También se ha avanzado que ya se está trabajando en la III Edición que se celebrará del 16 al 20 de octubre en IFEBA, que, un año más, volver a contar con Toño Pérez como embajador del certamen al que se suma Dani García como nuevo embajador en 2026.

Caja Rural de Extremadura la primera entidad financiera reconocida como “Empresa Socialmente Responsable”

Por último, también se ha informado de la consecución por parte de la entidad de la calificación como “Empresa Socialmente Responsable” en el año 2025, que otorga la Junta de Extremadura.

Caja Rural de Extremadura es la primera y única entidad financiera de la región en lograr este reconocimiento, lo que la sitúa en el primer nivel de compromiso con los valores éticos, el respeto al medioambiente y los buenos usos de gobierno corporativo.

Según el presidente de la Caja, Urbano Caballo, este reconocimiento demuestra que la responsabilidad social forma parte del ADN de Caja Rural de Extremadura y refuerza nuestro papel como entidad comprometida con la sociedad.

Proyecto sólido, moderno y sostenible

El presidente de la entidad, Urbano Caballo, ha concluido hablando de los próximos retos señalando que afrontamos el futuro con la máxima ilusión y responsabilidad, para continuar con la transformación de la Caja porque “estamos construyendo un proyecto sólido, moderno y sostenible”.

En esta línea ha destacado que “nuestro éxito no depende de nuestro tamaño, sino del modelo de gestión y del compromiso que demostramos con la sociedad extremeña en el día a día”.