La Caja fuerte sustraída en la oficina de Correos de Fuente de Cantos aparece abierta en Talavera, con los 124 votos

Sobre lo sucedido en el día de ayer con el voto por correo. Por cierto, Correos ha admitido un total de 16.193 votos para estas elecciones, lo que supone un 49,54 por ciento menos que en los comicios de mayo de 2023.

LOS HECHOS

La Guardia Civil vincula los robos cometidos la madrugada del jueves en las oficinas de Correos de las poblaciones pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía con la delincuencia común.

Cabe señalar que en el robo en la oficina de Fuente de Cantos, los ladrones sustrajeron la caja fuerte completa, que contenía 14.000 euros y circunstancialmente 124 votos emitidos para las elecciones del domingo

En los robos de Santa Amalia y Torremejía, sólo se han sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

Estos tres robos se suman a otros dos registrados en los últimos días en las oficinas de Correos de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, que también están bajo investigación. Además, fuentes de la Guardia Civil ha asegurado que entre los meses de octubre y noviembre también se han cometido otros cuatro robos en oficinas de Correos.

¿QUÉ HA PASADO CON LOS VOTOS?

La caja fuerte sustraída en Fuente de Cantos aparecía forzada en un paraje del término municipal de Talavera la Real, a casi 100 kilómetros de distancia. Según confirman desde la Guardia Civil, que mantienen abierta la investigación, la caja fuerte ha aparecido forzada con una lanza térmica o "algo similar", y a su alrededor se observan documentos quemados que se están estudiando por si pudiera tratarse de los 124 votos emitidos por correo que contenía en su interior, correspondientes a la propia localidad, Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

¿Y QUÉ PASARÁ AHORA?

Los 124 electores afectados podrán volver ejercer su derecho al voto. Así lo ha autorizado la Junta Electoral Provincial de Badajoz, que ha comunicado a Correos la posibilidad de emitir de nuevo el voto mediante la entrega de documentación electoral duplicada. Y así, según recoge la resolución, se autoriza a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz a emitir duplicados de la documentación electoral con el objetivo de que los afectados puedan recibirla de nuevo y volver a emitir su voto por correo. El Robo de votos es una posibilidad contemplada en la Ley electoral y existen mecanismos garantistas para su resolución.

SOMBRAS DE PUCHERAZO

Ese ha sido el correlato de lo sucedido. Mientras ayer el Partido Popular, desde su máximo dirigente, Alberto Núñez Feijóo, pasando por sus portavoces nacionales como Miguel Tellado y aquí en Extremadura tanto la candidata a la reelección y Presidenta de la Junta, María Guardiola como el secretario general del partido en la región, Abel Bautista, alimentaron el bulo de un pucherazo y de una estrategia organizada para robar voto por correo, sembrando la sombra de duda sobre el proceso electoral. Así lo expresaba en un video en sus redes sociales la propia Guardiola.

En respuesta, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, sostenía que "probablemente Guardiola utilizó el robo en Fuente de Cantos como "cortina de humo" frente al caso "muy grave" que se ha conocido en relación a quien era su chófer, familiar de Guardiola y cesado por estar condenado en un caso de violencia de género.