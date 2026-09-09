Cáceres se suma al Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre

Diversas asociaciones y entidades de Cáceres se han sumado a los actos organizados con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se celebrará el próximo jueves 10 de septiembre en Cáceres, con distintas iniciativas centradas en la prevención, el cuidado de la vida, la esperanza y el acompañamiento a las familias.

La jornada comenzará a las 11,00 horas en la parroquia de San Juan, con una Eucaristía por las personas fallecidas por suicidio y sus familias, que será presidida por el obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido.

La celebración quiere ser un espacio de memoria, oración y consuelo para quienes han perdido a un ser querido por esta causa, informa la Diócesis de Coria-Cáceres, que recuerda que los actos de la jornada están organizados por la Asociación Qué Bonita es la Vida y otras entidades sociales y culturales.

En concreto, colaboran la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas, la Pastoral de la Salud y la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres.

A las 12,00 horas, la escalinata del Ayuntamiento de Cáceres, en la Plaza Mayor, acogerá un acto institucional de prevención del suicidio, en el que participarán diversas instituciones y entidades comprometidas con la prevención y el cuidado de la vida. El acto incluirá la lectura de un manifiesto y una suelta de palomas.

Por la tarde, a las 17,30 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá una mesa redonda de recursos de ayuda y testimonios, bajo el lema 'Cuidarnos entre todos: prevención del suicidio'.

La jornada concluirá a las 20,30 horas, nuevamente en la escalinata del edificio consistorial, con un acto conmemorativo por la esperanza, en recuerdo de las personas fallecidas y como muestra de apoyo a sus familias.

Se realizará una performance, se leerá un manifiesto, se encenderán velas y se iluminará la fachada del Ayuntamiento. El acto contará también con acompañamiento musical en directo.

Además, se instalarán mesas informativas con materiales divulgativos para favorecer la sensibilización social y dar a conocer los recursos de ayuda disponibles.

Las entidades participantes quieren contribuir a una respuesta comunitaria ante el sufrimiento y a una cultura que ponga en el centro el cuidado de la vida, la escucha y la esperanza.