Cáceres recoge este jueves en Bruselas el título de Ciudad Europea del Deporte 2026

El reconocimiento a Cáceres tendrá lugar dentro de la Gala ACES Europe 2025, que se celebrará este jueves en la capital belga, a partir de las 16,30 horas. El evento reúne anualmente a representantes de municipios y regiones europeas e internacionales distinguidos por sus políticas deportivas.

Cáceres intervendrá en la sección dedicada a las Ciudades Europeas del Deporte, prevista para las 17,40 horas, junto a otras ciudades como Albi (Francia), Albufeira (Portugal), Belfast (Irlanda del Norte), Cheb (República Checa), Dobrich (Bulgaria), El Vendrell (España), Korçë (Albania), Móstoles (España), Novi Sad (Serbia), Olot (España), Onesti (Rumanía), Oviedo (España), Prizren (Kosovo), Palencia (España), Rzeszów (Polonia), Sibenik (Croacia), Saint Denis (Francia), Torrejón de Ardoz (España), Sultangazi (Turquía) o Valladolid (España), entre otras.

La gala incluye además la entrega de los reconocimientos a pueblos, comunidades, regiones, capitales deportivas y entidades deportivas europeas, concluyendo con la foto final a las 20,00 horas. En este sentido, hay que recordar que, junto a Cáceres, será reconocida también la localidad de Jaraíz de la Vera como 'Villa Europea del Deporte en 2026'.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha informado de este asunto durante la celebración de la Comisión de Turismo y Deporte, celebrada este martes en el ayuntamiento cacereño.

Rodríguez, que será la encargada de recoger el premio en nombre del Ayuntamiento de Cáceres, ha recordado que la ciudad fue galardonada tras defender su candidatura el pasado mes de marzo ante los evaluadores europeos, quienes visitaron las instalaciones deportivas, proyectos formativos y el entorno patrimonial en el que se desarrollan muchas de las pruebas y actividades deportivas de la ciudad.

"Este galardón va a mostrar al resto de Extremadura, de España y de Europa el potencial deportivo de Cáceres y servirá de acicate para seguir impulsando proyectos que nos permitan crecer como ciudad", ha señalado la concejala, que ha añadido que "será especialmente enriquecedor para los más jóvenes, pues esta candidatura se sustenta sobre valores que el deporte representa desde la base, y cuyo máximo exponente son las Escuelas Deportivas Municipales".

Cabe recordar que el Comité Evaluador realizó una visita a la ciudad para conocer espacios como el Centro de Tecnificación Deportiva, el Complejo Deportivo El Cuartillo, los campos de fútbol Manuel Sánchez Delgado y la Facultad de Ciencias del Deporte, además de los programas municipales orientados a distintas edades.