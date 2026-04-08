Cáceres, Mérida o Badajoz se sumarán a las ayudas estatales para paliar los daños de las borrascas de este invierno

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que las localidades de Cáceres, Mérida o Badajoz se incorporarán a las ayudas estatales puestas en marcha para paliar los daños y efectos de las borrascas de estos pasados meses de invierno, para lo cual será una de las rectificaciones que tendrán lugar en "muy pocos días".

De esta manera se ha pronunciado Quintana a preguntas de los periodistas este martes por las ayudas del Gobierno y las medidas contempladas para paliar los daños ocasionados por los recientes episodios de lluvias e inundaciones, ante lo que ha señalado que se trata de un "compromiso" del Gobierno de España y que se ha publicado "todo" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este contexto, ha avanzado que la Delegación del Gobierno ha convocado a los ayuntamientos a unas reuniones que tendrán lugar el jueves en Badajoz y el viernes en Cáceres, dado que hay una parte "importante" que van a recibir el 100 por cien de las ayudas por parte del Gobierno, de manera tal que han citado a los consistorios para informarles sobre los documentos que tienen que aportar.

Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Agricultura ha acordado una serie de ayudas a aquellos agricultores que hayan tenido daños en sus cultivos o instalaciones, para lo cual "está todo absolutamente en marcha" por parte del Gobierno de España en distintos ministerios, y tanto el de Hacienda y el del Interior, como el de Política Territorial o el citado de Agricultura.

En este sentido, ha incidido en que está "todo absolutamente en marcha" y en que "hasta ahora" el "compromiso" del Gobierno de España "se está cumpliendo totalmente" a la vista de los daños ocasionados por las distintas borrascas de principios de año registradas en la comunidad autónoma extremeña.