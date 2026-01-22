Cáceres albergará la Final a cuatro de la Copa del Rey de fútbol sala 2026 el 23 y 24 de mayo

La 'Final a Cuatro' de la Copa del Rey de fútbol sala 2026 se disputará en el pabellón Multiusos de Cáceres tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en colaboración con la Real Federación Extremeña de Fútbol y la Junta de Extremadura, informó este miércoles el ente federativo.

El escenario de la fase final copera ha sido desvelado este miércoles en Fitur en un acto celebrado en el Pabellón de Extremadura que contó con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, además del vicepresidente de la RFEF y presidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y el Director General de la RFEF, Manuel Lalinde.

Con capacidad para 6.000 espectadores, el pabellón cacereño sucederá al Palacio de los Deportes de Cartagena, sede de la última edición, y será el escenario de las semifinales y la final de uno de los torneos más prestigiosos del fútbol sala nacional.

Además, el recinto ha albergado en los últimos años partidos de la selección española absoluta masculina de fútbol sala. Los dos últimos precedentes, el 1 de marzo de 2023, con el España-Chipre, o el España-Brasil, que se celebró el 3 de febrero de 2019.

A falta de conocer a los cuatro clubes que disputarán la fase final, las semifinales de la decimosexta edición del torneo se jugarán el sábado 23 de mayo, mientras que, un día más tarde, el domingo 24, se disputará la final.

El Movistar Inter FS defiende el título de campeón obtenido en Cartagena el pasado mes de mayo ante el Jaén Paraíso Interior. Más de setenta equipos de fútbol sala de las cuatro máximas categorías masculinas compiten desde el arranque de la temporada en las eliminatorias a partido único, para alcanzar una plaza en la cita de Cáceres.

"El deporte es un elemento estratégico de nuestra política para la promoción y el desarrollo económico, cultural y patrimonial", ha apuntado el director general de Deportes durante la presentación, quien ha añadido que un evento de esta magnitud vuelve a situar a Extremadura "en el foco nacional e internacional".

"Extremadura está preparada para acoger grandes eventos desde las instalaciones propias de la Dirección General de Deportes, pero también desde el buen hacer de nuestros clubes y federaciones", ha explicado el director general.