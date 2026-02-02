La Borrasca "Leonardo" activa la alerta amarilla por lluvias este lunes en el norte de Cáceres y en Villuercas-Montánchez

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ampliará este lunes, día 2, la alerta amarilla por lluvias ya anunciada para el norte de Cáceres a los ámbitos geográficos de Villuercas y Montánchez.

La misma, para estas dos últimas zonas cacereñas en las cuales se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora se mantendrá activa entre las 06,00 y las 18,00 horas del lunes.

En el caso del norte de Cáceres, donde la alerta amarilla por lluvias se activará a las 18,00 horas de este domingo y permanecerá activa hasta las 18,00 horas del lunes, se prevé una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta situación, señala el 112 de Extremadura en nota de prensa, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En casa es recomendable mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.