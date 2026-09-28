Begoña García Bernal preside esta semana la entrega de las obras de modernización de regadíos en Valdecañas y Orellana

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, presidirá este lunes y martes, 28 y 29 de septiembre, los actos de entrega de las obras de modernización de regadíos a las comunidades de regantes de Valdecañas y Orellana.

Así, este lunes, día 28, la secretaria de Estado visitará la Comunidad de Regantes de Plan de Riegos de la localidad cacereña de Valdecañas, donde se ha ejecutado el proyecto de mejora y modernización de la eficiencia energética e hidráulica de las infraestructuras de riego.

Mientras, el martes 29, Begoña García se desplazará hasta la comunidad de regantes de Usuarios del Canal de Orellana, donde se han finalizado el proyecto de modernización de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia hídrica en la zona regable, según avanza el Ministerio de Agricultura.