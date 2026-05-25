Badajoz celebra del 26 de mayo al 6 de junio la 15ª edición de 'Los Palomos' con diversidad, cultura y reivindicación

Badajoz celebra desde esta semana el 15º aniversario de 'Los Palomos' con un programa de actividades que incluyen conciertos, cultura, deporte, diversidad y reivindicación.

Organizado por Fundación Triángulo Extremadura, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, el evento ofrecerá durante 12 días, del 26 de mayo al 6 de junio, propuestas dirigidas a todos los públicos en distintos espacios de la ciudad.

La programación incluye exposiciones, presentaciones literarias, 'podcasts' en directo, encuentros familiares, actividades deportivas, conciertos y fiestas para todas las edades.

Entre las citas destacadas figuran un programa especial de 'El Faro' de la Cadena Ser, dirigido por Mara Torres, que se realizará desde la Sala Azul del Palacio de Congresos de Badajoz, el jueves 28 de mayo, a las 20,30 horas, o la realización de el podcast 'Sabor a Queer' de David Velduque y la participación de artistas como Arantxa Castilla-La Mancha y Pakita Spain, el viernes 5 de junio a las 20,30 horas en la Rucab.

Se celebrarán también propuestas ya consolidadas como la Carrera de Tacones -viernes 5 de junio-, 'Los Palomos Kids' -el sábado 30 de mayo- o el paseo en kayak -sábado 6 de junio-.

Como novedad, este año se amplía la Ruta Gastronómica 'Los Palomos' para incluir desayunos y se estrena el torneo de fútbol femenino 'Pichonas by Ellas', que no requerirá inscripción previa.

El broche final llegará el sábado 6 de junio con los escenarios Alcazaba y Puerta de Palmas que acogerán actuaciones musicales -destacando las de J Kbello, Merche y Ladilla Rusa-, sesiones DJ y espectáculos drag.