El aval Joven alcanza los 2.431 beneficiarios en Extremadura y moviliza más de 143 millones de euros

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado este lunes el avance del programa Aval Joven, que continúa consolidándose como una de las herramientas más efectivas para facilitar el acceso de los jóvenes extremeños a su primera vivienda.

Ramírez ha realizado estas declaraciones durante su visita al municipio de Cedillo, donde ha conocido la situación del parque público y las actuaciones que la Junta de Extremadura está impulsando para ampliar la oferta residencial en la región.

Durante la visita, el consejero ha conocido además dos viviendas públicas de nueva construcción, ya finalizadas, que han supuesto una inversión de 300.000 euros y que se destinarán al alquiler asequible.

Ramírez ha subrayado que el Ejecutivo autonómico está combinando la construcción de vivienda pública con instrumentos financieros que permiten a los jóvenes superar la principal barrera para acceder a una casa: disponer del ahorro suficiente para afrontar la entrada de la hipoteca.

En este sentido, ha puesto en valor el impacto del Aval Joven desde su puesta en marcha, un programa que cuenta ya con 2.431 beneficiarios, con una edad media de 30'11 años y presencia en 215 municipios.

Actualmente se registran 1.612 operaciones en curso, con un importe hipotecario movilizado de 143.977.219,15 euros, mientras que el acumulado refleja 712 operaciones formalizadas.

Ramírez ha destacado que "el Aval Joven ya ha permitido que miles de jóvenes extremeños puedan acceder a una vivienda y avanzar en su proyecto de vida", y ha subrayado que el programa está teniendo un impacto especialmente relevante en el medio rural.

"Casi seis de cada diez operaciones del Aval Joven se realizan en municipios rurales y entidades locales menores, lo que demuestra que esta herramienta está contribuyendo de manera directa a fijar población y generar oportunidades en nuestros pueblos", ha señalado.

En este marco, el Ejecutivo autonómico da un paso más en su política de acceso a la vivienda y extenderá el Aval Joven a las familias numerosas y monoparentales, una medida que reconoce la realidad de cientos de hogares que afrontan mayores cargas económicas para construir su proyecto de vida.

Con esta ampliación, el programa deja de ser solo una herramienta para la emancipación juvenil y se convierte también en un apoyo directo para quienes más lo necesitan: familias que sostienen solas la crianza, hogares con varios hijos y proyectos familiares que, pese a contar con ingresos suficientes para asumir una hipoteca, se encontraban con la barrera del ahorro inicial.

La Junta de Extremadura busca así que ninguna familia vea frenado su futuro por no poder afrontar la entrada de una vivienda y que el aval se convierta en una herramienta que permita superar esa dificultad y acceder a una casa digna y estable.

Ramírez ha defendido que la vivienda constituye una prioridad absoluta para el Gobierno de Extremadura y ha destacado que las actuaciones de vivienda pública en municipios como Cedillo contribuyen también a combatir la despoblación. "Allí donde se realizan estas actuaciones es evidente que se combate la despoblación mediante la vivienda", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado que en próximas fechas verá la luz el Plan Regional de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura, que contará con cifras históricas y movilizará una inversión de más de 950 millones de euros durante los próximos cuatro años. Según ha explicado, esta inversión permitirá seguir ampliando las oportunidades de acceso a una vivienda digna para los jóvenes y las familias con menos recursos de la región.

"Queremos que vivir en un municipio como Cedillo, y en cualquier rincón de Extremadura, sea una opción de futuro para nuestros jóvenes y nuestras familias. La vivienda es una pieza fundamental para conseguirlo y desde la Junta vamos a seguir trabajando para facilitar el acceso a ella", ha concluido Ramírez.