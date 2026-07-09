Autoescuelas cacereñas alertan de demora para examen práctico con 3.300 alumnos en espera

La autoescuelas de la provincia de Cáceres han alertado este miércoles del aumento de la lista de espera para realizar la prueba práctica del permiso de conducir en este territorio, donde más de 3.300 alumnos están pendientes en la actualidad de poder examinarse.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, Pedro Antonio Herrero, ha trasladado esta preocupación al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en el transcurso de una reunión en la que ha insistido en la necesidad de acabar con esta problemática.

En declaraciones a los medios al término del encuentro, ha señalado que hay 3.355 alumnos con el examen teórico aprobado “en espera del examen de circulación”, de los cuales 542 corresponden a permisos profesionales.

Esta situación provoca una espera media de 5,3 meses, un atasco que crece con el tiempo -el año pasado había unos 2.000 alumnos en espera- y que por tanto “no es un problema temporal, sino estructural”, ha señalado.

A esta circunstancia se une que durante cinco semanas del verano no se llevarán a cabo exámenes por el periodo de vacaciones.

Además de la necesidad de más examinadores, el sector también pide más personal en el ámbito administrativo, por lo que ha presentado varias propuestas a Quintana.