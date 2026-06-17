Aumenta un 3,5% el coste laboral por trabajador en Extremadura durante el primer trimestre

El coste laboral por trabajador ha subido en Extremadura en el primer trimestre del año un 3,5% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 2.649,03 euros por trabajador y mes, situándose así por debajo de la media nacional, que fue de 2.831,98 euros tras incrementarse un 4,9%, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el primer trimestre de 2026 es la Industria (2.831,98 euros), seguido por la Construcción (2.666,97 euros) y finalmente por los Servicios (2.621,48 euros).

En tasa anual, el coste salarial por trabajador y mes registra en la comunidad un aumento del 4,8%, una décima menos que el conjunto nacional. En Extremadura el coste salarial alcanza los 1.923,49 euros de media (en España 2.403,8 euros de media).

Los otros costes registran en Extremadura una tasa anual del 0,4% (en España un 4,8%), situándose en 725,54 euros por trabajador y mes en la Comunidad Autónoma (874,21 euros a nivel nacional).

Para el total de trabajadores en Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral aumentan un 0,86% respecto al mismo trimestre de 2025. Las horas efectivas a nivel autonómico registran una tasa interanual del 1,57% y a nivel nacional del 0,46%.

En el primer trimestre de 2026 el número de vacantes se sitúa en 1.166 en Extremadura. La mayoría de las unidades preguntadas (92,1%) contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales.