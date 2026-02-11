El atleta extremeño Álvaro Martín Uriol recibirá este miércoles el Premio Nacional del Deporte

Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí y los marchadores Álvaro Martín y María Pérez recibirán este miércoles, a las 10,30 horas, los Premios Nacionales del Deporte de 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia presidida por SS. MM. los Reyes en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí serán reconocidos con los Premios Rey Felipe y Reina Letizia. El internacional español del Manchester City ganó en 2023 la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra, y conquistó con la selección española la Liga de Naciones. Estos títulos le valieron la nominación para el Balón de Oro, que consiguió un año después.

Por su parte, la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí se consagró en 2023 como una figura indiscutible a nivel internacional al conseguir la Copa del Mundo con la selección. Con el Barça añadió a su palmarés la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina, además de conseguir ese mismo año el primero de sus tres Balones de Oro.

Por otro lado, los marchadores Álvaro Martín y María Pérez recogerán los Premios Rey Felipe y Reina Letizia de 2024 por hacer historia al conquistar el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de Paris 2024, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros.

El Premio Princesa Leonor recaerá en la edición de 2023 en la jugadora de baloncesto Iyana Martín. Logró ese año la plata en el Mundial sub-19 de Hungría --en el que también fue elegida MVP--, y consiguió el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía. En su edición de 2024, este premio se ha concedido a la jugadora de baloncesto Awa Fam, quien consiguió los títulos de subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20 con la selección española, además de ser elegida parte del quinteto ideal y MVP.

El Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, ha recaído en la edición de 2023 en el Cermi por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión. En especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Deporte.

El ciclista Ricardo Ten ha ganado este galardón por 2024. Solo en ese año logró la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual (C1), la de plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y la de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1) en los Juegos Paralímpicos de París.

Campeón del Mundo júnior de snowboard cross en Italia y plata en la Copa del Mundo de Veysonnaz, Álvaro Romero será distinguido con el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación de 2023. El futbolista Lamine Yamal recogerá este mismo galardón correspondiente a los méritos de 2024, año en el que se proclamó campeón de la Eurocopa junto a la selección española, al ser el jugador más joven en conseguirlo.

Un gesto tan humano como deportivo hará al atleta Ricardo Rosado merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte. En 2023, en el maratón de Málaga y a pocos metros de la meta, decidió ceder su quinto puesto al keniano Kimtai Kiprono, quien había liderado la carrera durante gran parte del recorrido y se encontraba en apuros, renunciando así al premio económico.

Paula Leitón ha sido elegida para este mismo premio correspondiente a 2024. Después de ganar el oro olímpico en Paris 2024, la waterpolista sufrió una campaña de acoso en redes sociales a causa de su físico. Respondió reivindicando la diversidad de cuerpos y luchando contra la gordofobia y los discursos de odio dentro y fuera del deporte.

La atleta Marileidy Paulino recogerá el Trofeo Comunidad Iberoamericana, que reconoce al o la mejor deportista o entidad de Iberoamérica. Paulino se convirtió en el Mundial de atletismo de Budapest 2023 en la primera dominicana en veinte años en conquistar el título de campeona del mundo individual, al dominar la prueba de los 400 metros.

En la edición de 2024, ese galardón se concederá a la gimnasta brasileña Rebeca Rodrigues de Andrade por haber logrado durante los Juegos Olímpicos de París cuatro medallas: oro en el suelo, platas en el concurso individual y el salto de potro y bronce en el concurso por equipos.