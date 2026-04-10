ATA cifra en 25.000 los autónomos extremeños que verán incrementada su cuota mensual en 135 euros

La presidenta de ATA en Extremadura, Candelaria Carrera, ha cifrado en unos 25.000 autónomos los afectados en la región por el incremento de la cuota mensual en 135 euros con la aplicación de la orden en la que el Gobierno sube las bases mínimas de cotización para los trabajadores por cuenta propia y sus colaboradores.

En concreto, desde la organización señalan que la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se ha elevado a 1.424 euros, lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros.

"No salimos de nuestro asombro con las últimas acciones del Gobierno", señala Carrera, que detalla que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sube un 42% la base de cotización, al pasar de 1.000 a 1.424 euros desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes en España.

Esto es "una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", y que en Extremadura afectará a cerca de 25.000 autónomos, según Carrera.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad, de modo que en 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima "debería seguir congelada" en esos 1.000 euros, puesto que "los autónomos no pueden pagar las consecuencias de que España lleve tres años sin Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado Candelaria Carrera.

Si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica habrá casos, añade, como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros al mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el colaborador 435 euros.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados", advierte Carrera, que señala que ya han hablado con varios grupos parlamentarios con el objetivo de "parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026", así como señala que el Gobierno "también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos".

Por último, señala que la mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural, y aclara que ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos.