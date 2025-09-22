Asociaciones de Alzheimer en Extremadura reivindican más recursos, compromiso institucional e igualdad de derechos

Las asociaciones integradas en la Federación de Alzheimer en Extremadura (FAEX), y en la Confederación Española (Ceafa), han pedido más recursos y compromiso por parte de las instituciones, así como que se garantice que las personas con esta enfermedad y otras demencias tengan los mismos derechos que cualquier otro colectivo.

Lo han hecho en el marco del Día Mundial del Alzheimer, fecha que desde 1994 se celebra cada 21 septiembre, impulsada por la OMS y Alzheimer's Disease International, según ha recordado en nota de prensa la federación este domingo.

El movimiento asociativo ha reclamado igualdad, dignidad y pleno reconocimiento de los derechos de los pacientes y sus familiares, lo que implica tener acceso a un diagnóstico temprano, apoyo real a las familias cuidadoras, a cuidados adaptados a cada fase de la enfermedad y a una atención integral y centrada en la persona.

Según señala FAEX, en Extremadura aún queda "mucho camino por recorrer" en la medida en que, ha reiterado, son necesarios más recursos y un mayor compromiso institucional que permita abordar de forma específica las necesidades que plantean estas patologías.

Cabe recordar que la Federación de Alzheimer Extremadura está formada por 11 asociaciones que ofrecen apoyo, servicios especializados y programas a quienes conviven con esa enfermedad o cualquier otra demencia y a sus familias. Su labor se centra en defender derechos, mejorar la calidad de vida, sensibilizar a la sociedad y promover recursos que garanticen una respuesta más justa y equitativa.