Seis municipios de Extremadura se suman a la VI edición de Holapueblo para impulsar el entorno rural

Un total de seis municipios de Extremadura se han inscrito ya en la VI Holapueblo, la plataforma contra la despoblación impulsada por Redeia, IKEA y AlmaNatura que conecta pueblos de menos de 5.000 habitantes que buscan atraer a nuevos pobladores con personas y familias que desean vivir y emprender en el medio rural.

El municipio cacereño de Logrosán se une por primera vez a Holapueblo, mientras que el resto, La Pesga, Villa del Rey, Santibáñez el Alto y Torremocha, en Cáceres, y Fuentes de León, en Badajoz, repiten la experiencia de ediciones anteriores.

Estas localidades forman parte del total de 105 municipios españoles que, hasta la fecha, se han apuntado para impulsar el medio rural, un récord frente a ediciones anteriores.

El abandono rural es uno de los grandes desafíos del presente, ya que el 84 por ciento del territorio nacional lo habita apenas un 15,5 por ciento de la población, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además del reto demográfico, los entornos rurales no son ajenos a otros que afectan a nivel nacional, como la dificultad de acceder a una vivienda y el elevado coste inicial que supone abrir un nuevo negocio.

Por ello, el modelo de Holapueblo combina acompañamiento humano, sostenibilidad económica y comunidad para crear unas condiciones idóneas que hagan viables las oportunidades que ofrece el medio rural, con el objetivo de favorecer proyectos sostenibles en el tiempo.

A lo largo de las cinco ediciones previas, Holapueblo ha atendido a 208 familias y 211 municipios, logrando que más de 215 personas se instalen en el medio rural, de las cuales el 85 por ciento continúa viviendo allí.

Asimismo, desde su puesta en marcha, se han creado 58 negocios, 44 de ellos aún activos, ha informado la organización de Holapueblo en nota de prensa.

Entre todos los inscritos en esta edición, Holapueblo ayudará a impulsar 30 proyectos emprendedores, que son los que mejores posibilidades tengan para desarrollarse en el medio rural.

Los nuevos pobladores se beneficiarán del seguimiento y apoyo de Holapueblo, que va desde la búsqueda de pueblo a la definición de proyectos de emprendimiento, mentoría para la revitalización de negocios locales.

Como novedad, los nuevos pobladores contarán con sesiones de apoyo emocional para favorecer una mejor adaptación a la vida en el pueblo. De esta manera, Holapueblo contribuye a la reactivación económica de los pueblos, a generar nuevas comunidades y fomentar un arraigo duradero de las familias que deciden emprender una nueva vida en este entorno.

Los municipios y emprendedores que quieran apuntarse a Holapueblo pueden hacerlo hasta junio de este año, exclusivamente a través del formulario que figura en este enlace.

Los ayuntamientos (o la entidad supramunicipal en representación de uno o varios municipios) podrán inscribirse mediante un representante. Para facilitar el desarrollo del proyecto de emprendimiento y la instalación de los nuevos pobladores, Holapueblo busca municipios comprometidos por atraer población, que apoyen oportunidades de emprendimiento en el territorio y dispongan de servicios básicos accesibles y buena conexión a internet.

Las personas y familias interesadas en emprender e instalarse en el medio rural tendrán que poner en marcha un negocio por cuenta propia que genere nuevas oportunidades o dé respuesta a alguna de las necesidades del territorio en el que se instalan. Para ello, deberán contar con recursos económicos propios para poder hacer frente al cambio de vida y la puesta en marcha del negocio.

El alcalde de Logrosán (Cáceres), Julio Roldán, ha valorado esta "apuesta firme" por atraer nuevas familias al medio rural de forma estructurada.

"Creemos que iniciativas como Holapueblo son una de las formas más eficaces de avanzar en el reto de la repoblación, facilitando que familias interesadas en la vida rural puedan incorporarse de manera ágil y con acompañamiento. Para que esto funcione, es fundamental contar con la implicación real de la corporación municipal", ha asegurado.

En el caso, de Logrosán, desde el principio ha apostado por el proyecto y sigue comprometido con ese objetivo. Además, ha apuntado que la colaboración con AlmaNatura ha sido "cercana y constante" desde el inicio, alineada con el propósito común de atraer nuevas familias a Logrosán.

"Aunque todavía no se ha materializado en llegadas, confiamos en que el trabajo conjunto dará sus resultados", ha recalcado.