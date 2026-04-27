PÁRKINSON

La Asociación extremeña de Párkinson pone en marcha un servicio online de atención psicológica para pacientes y familias

A través de esta modalidad, la asociación sigue ofreciendo apoyo especializado desde las distintas áreas de intervención de la entidad, adaptándose a las necesidades actuales de sus usuarios, según ha señalado en un comunicado.

Redacción

Extremadura |

La Asociación extremeña de Párkinson pone en marcha un servicio online de atención psicológica para pacientes y familias
La Asociación extremeña de Párkinson pone en marcha un servicio online de atención psicológica para pacientes y familias | Asociación Regional Parkinson

La Asociación Regional Párkinson Extremadura ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio online de atención psicológica dirigido tanto a personas con Párkinson y enfermedades afines como a sus familiares y cuidadores.

El objetivo de este servicio es facilitar a personas afectadas con esta enfermedad y a sus familiares el acceso a la atención y al acompañamiento, eliminando barreras como el desplazamiento y permitiendo llegar a un mayor número de personas de la provincia de Badajoz.

A través de esta modalidad, la asociación sigue ofreciendo apoyo especializado desde las distintas áreas de intervención de la entidad, adaptándose a las necesidades actuales de sus usuarios, según ha señalado en un comunicado.

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