La Asociación 25 de Marzo convoca una marcha el próximo 22 de febrero contra el "alicatado fotovoltaico" de Extremadura

La Asociación 25 de Marzo ha convocado una marcha-protesta el próximo 22 de febrero contra el "alicatado fotovoltaico" de Extremadura y para criticar la "colonización de Extremadura".

La marcha terminará en la planta fotovoltaica más extensa de Europa, la 'Francisco Pizarro', en la localidad cacereña de Torrecillas de la Tiesa.

La protesta tiene como objetivo condenar el "saqueo y expolio" de la comunidad de Extremadura por parte de grandes eléctricas, según ha explicado la Asociación 25 de Marzo en una nota de prensa, en la que señala que ha convocado esta movilización para señalar "uno de los ejemplos más claros de esta colonización energética" de Extremadura, como es el caso de la planta 'Francisco Pizarro', situada entre Torrecillas de la Tiesa y Adeacentenera, que ocupa alrededor de 1.300 hectáreas de placas solares.

La marcha, que comenzará a las 10,00 horas desde la rotonda que conecta el camino de acceso a la planta eléctrica desde la CC-419, pretende que los participantes "vean con sus propios ojos la monstruosidad" que se ha construido.

Finalmente, al término de esta marcha de pocos kilómetros, se proyectará a las 12,00 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera el documental 'Vidas irrevocables. Naturaleza o miseria', con la presencia de su director Francisco J. Vaquero.