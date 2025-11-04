El PP asegura mostrar el 21D una candidata a quien le avalan los buenos datos frente a “la casa de los líos” de la oposición

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, afirma que el partido se presenta a las elecciones “con una candidata sin líos judiciales, con las manos libres. Y frente a esto nos encontramos con el resto de partidos que ahora mismo son la casa de los líos.”

Apela a la estabilidad que insiste “solamente representa María Guardiola” a quien le avalan los buenos datos cosechados estos dos años y quien tiene proyecto para esta región. “Un proyecto de unidad, de moderación y de estabilidad donde caben todos los extremeños, independientemente de dónde sean, independientemente de la ideología que tengan.”

Asegura que el objetivo es buscar la confianza mayoritaria de los extremeños “que quieren huir del ruido y que apuestan por la moderación.”

Insiste en que el camino de la presidenta María Guardiola es ”estar al lado de los extremeños, escucharles, defenderles y adoptar políticas que mejoran la vida de los extremeños.” Muestra de ello son las políticas de vivienda para nuestros jóvenes que se ha creado, las políticas de conciliación para las familias, las políticas que fortalecen la igualdad entre hombres y mujeres o las tres bajadas de impuestos a todos los extremeños que nos sacan del infierno fiscal en el que nos metió el Partido Socialista.

Critica que ante esto ni Partido Socialista, ni a Vox, ni Unidas por Extremadura proponen un proyecto para nuestra región. “Y quien a menos de cincuenta días para unas elecciones no tiene proyecto, no lo va a tener en un futuro.”

Afea que PSOE y Vox están guiados por Madrid. Muestra de ello es que esta semana les tienen que arrancar la precampaña electoral sus líderes nacionales que “vienen a poner orden”

“Para Partido Socialista y para Vox ha sido la semana del silencio por obligación, o mejor dicho, la semana de la obediencia. Para VOX, “hoy viene su señor feudal, hoy viene Santiago Abascal, a dirigirles. Y viene porque se piensa que en Extremadura todavía somos menores de edad. El señor Abascal piensa que la política extremeña es una política menor de edad que tiene que venir a decir lo que tenemos que hacer.”

Recalca que “eso es lo que tienen para los extremeños, inestabilidad y políticas teledirigidas. Se han convertido en una estafa continuada a los extremeños, con las continuas pinzas que tanto el Partido Socialista ha realizado como Vox ha realizado con el Partido Socialista. Porque han sumado sus votos para frenar el crecimiento de Extremadura.”

En cuanto al partido socialista critica que según una información conocida a través de los medios de comunicación en el Comité Regional Extraordinario “las voces críticas del PSOE le pidieron a Miguel Ángel Gallardo que no se presentase. Si mienten en eso, ¿en qué no le están mintiendo a los extremeños? Si son incapaces de organizar su casa, ¿cómo van a venir a intentar darle estabilidad a Extremadura? Si proponen un candidato que ni ellos mismos quieren, ¿cómo lo van a querer los extremeños?”