Asaja Extremadura espera del nuevo consejero de Agricultura "consensos claves" en retos como los precios o la PAC

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha felicitado al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta, Juan José García, al que desea "el mayor de los éxitos" y "aciertos" en su gestión "por el bien de los agricultores y ganaderos".

Así, la organización agraria se pone a disposición del nuevo responsable en materia agraria de la región para desde el "diálogo" y las "aportaciones" que pueda realizar Asaja Extremadura se pueden llegar a "consensos claves" para afrontar los "grandes" e "importantes retos" que tiene el mundo agrario por delante.

Entre ellos, ha citado la cuestión de precios, las cláusulas espejo, las amenazas de los acuerdos de Mercosur, o las "malas" previsiones en cuanto a reglamentación y presupuestos en la nueva PAC, entre otras cuestiones.

Además, Ángel García Blanco considera también "muy importante" que el nuevo consejero diseñe "el mejor de los equipos posibles" en la consejería, que tiene un "gran" volumen de trabajo y competencias, señala en nota de prensa Asaja Extremadura.