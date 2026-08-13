Asaja Extremadura asegura que los acuerdos de Mercosur dejan "eclipsados" a unos 6.200 ganaderos de vacuno

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha criticado que los acuerdos de Mercosur y de otros terceros países con la Unión Europea (UE) han dejado "eclipsados" a unos 6.200 ganaderos extremeños de vacuno, ya que en apenas dos meses los terneros han bajado casi 240 euros que, multiplicado por los 400.000 que produce Extremadura, supone que los ganaderos extremeños han dejado de ingresar 96 millones de euros.

García Blanco ha alertado del grave impacto que está provocando en el ganado de vacuno de la región estos acuerdos comerciales que ha llevado a los ganaderos de la región a la "práctica ruina" de sus explotaciones.

En la actualidad España tiene un censo aproximado de 2.390.000 vacas de carne. De ellas, en la provincia de Cáceres según los datos del Ministerio de Agricultura, sobreviven 287.865, lo que representa un 12% del total nacional, siendo la primera provincia de España en número de madres; Salamanca es la segunda con 277.855 y Badajoz, la tercera con 176.000 ejemplares.

Es una actividad ganadera que "pese a los altísimos costes de producción en la mayoría de las explotaciones tenía una viabilidad moderada y contribuía a la fijación de la población al territorio y evitaba el abandono del mundo rural", ha explicado el presidente de la organización agraria este miércoles en una rueda de prensa.

"En un abrir y cerrar de ojos, nuestro gobierno liderado por Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, han puesto en marcha, pese a la oposición del Parlamento Europeo, la ruina del sector bajo el acuerdo de Mercosur", ha indicado.

De esta manera, y con el paso de estos primeros meses, "han comenzado los dolores de bolsillo y la probable ruina de muchos ganaderos", ha añadido. En apenas dos meses, los terneros han bajado de precio unos 240 euros que si los multiplicamos por los casi 400.000 terneros que se producen anualmente en Extremadura estamos hablando de una pérdida de 96 millones de euros.

"Y mientras esto sucede los problemas van acrecentándose y se está preparando la tormenta perfecta", asegura el presidente de Asaja. En primer lugar, han disminuido los precios como consecuencia del exceso de oferta provocado por la entrada de canales que no cumplen la normativa comunitaria.

Según García Blanco "se ha tenido que parar la entrada de carne brasileña hasta septiembre por contener hormonas prohibidas en la Unión Europea". En segundo lugar, ha asegurado que la demanda se ha retraído al no saber el consumidor qué tipo de carne está comprando "dado que no hay un etiquetado que ponga sentido".

"Para completar el circulo se ha provocado un cierre de las exportaciones a países donde tradicionalmente comercializábamos como es el caso de Marruecos", ha añadido.

El Ministro de Agricultura, que está en su fase de retirada, ha asegurado Ángel García Blanco, "se ha desentendido del tema y encima la Unión Europea no aplica las cláusulas de salvaguardia que se han solicitado".

Por ello, Asaja Extremadura plantea "la suspensión de la entrada de carnes procedente de países de dudosa sanidad y la reapertura de los mercados actualmente cerrados, así como también una revisión de los protocolos de las enfermedades, para que no entren animales sin el rigor sanitario que se exigen a los europeos".