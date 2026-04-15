Arranca la 28ª edición del Festival Europeo Juvenil de Teatro Grecolatino que reunirá a más de 12.000 alumnos en Mérida

El Teatro Romano de Mérida acoge desde hoy y hasta el próximo viernes la 28ª edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino. La secretaria general de Educación y Formación Profesional, Mª del Pilar Pérez, ha asistido este martes a la primera representación del Festival, una versión libre del texto de Homero "Las Moiras", escenificada por el Grupo de Teatro y Danza del IES Santa Eulalia.

Pilar Pérez ha querido agradecer al claustro del centro los años de dedicación a esta iniciativa, destacando que "no es fácil y que requiere muchas horas de dedicación, de implicación y de esfuerzo".

Asimismo, ha subrayado "su pasión por la educación y la cultura clásica", que traslada a sus alumnos, "generación tras generación se puede beneficiar de esta iniciativa y de este proyecto educativo y pedagógico".

Para la Consejería de Educación, ha señalado, "el día de hoy es especialmente importante ya que se materializa nuevamente un proyecto educativo innovador que sirve para que los alumnos asimilen toda la cultura grecolatina de una manera muy didáctica y amena".

"Es un orgullo contar con este Festival en nuestra región, que se ha convertido en un referente a nivel nacional y que también es una fecha marcada en rojo en el calendario educativo y cultural de nuestra región", ha señalado.

Una trayectoria avalada por la participación, a lo largo de sus 28 ediciones, de más de 300.000 alumnos y 12.500 docentes de cultura clásica.

La secretaria general de Educación ha tenido también palabras de agradecimiento hacia los alumnos del IES Santa Eulalia y del IES Siberia Extremeña de Talarrubias, representantes extremeños en la escena de "este magnífico escenario que es el Teatro Romano de Mérida".

Del mismo modo, ha dado la bienvenida a los estudiantes y docentes que participarán de esta vigésimo octava edición del Festival tanto de diferentes regiones españolas, como de otros países europeos, entre otros, Italia, Alemania, Polonia, Eslovenia o Finlandia.

A este respecto, les ha deseado "que disfruten muchísimo de las obras de teatro que van a ver representadas en el escenario. Les van a servir de referente porque van a ver cómo alumnos como ellos son capaces de llevar a escena obras de clásicos y también les puede suponer una fuente de motivación de cara a sus actividades futuras".

La secretaria general de Educación ha estado acompañada por la directora del Instituto de la Juventud, Raquel Martín, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras autoridades.