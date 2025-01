ARMHEX manifiesta su firme rechazo a la propuesta de VOX Extremadura de derogar la Ley de Memoria Histórica

El pasado lunes 30 de Diciembre , el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha manifestado su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, formulada por el grupo parlamentario Vox Extremadura. Ante ello, la Asociación para la recuperación de memoria histórica de Extremadura, ARMHEX, manifiesta su firme rechazo a tal propuesta y anunciamos que seguiremos luchando por defender los derechos de todas las víctimas del franquismo y sus familias en Extremadura. Los derechos de las víctimas del franquismo, no pueden ser moneda de cambio en el ámbito de las negociaciones presupuestarias de PP y VOX.

Se olvida por estos grupos políticos que recuperar la memoria histórica y democrática es una cuestión de derechos humanos. Y todo ello, a pesar de que el gobierno actual de la Junta de Extremadura, hubiera afirmado en varias ocasiones en estos meses, que no era una prioridad derogar la actual ley, por lo que se trasluce una vez más que los derechos de las víctimas del franquismo, vuelven a ser objeto de un repudiable mercadeo en las negociaciones de los partidos de las derechas de nuestra región, en este caso, para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Extremadura de 2025.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) manifiesta de nuevo su rechazo a cualquier intento de ambos de obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura y de la sociedad extremeña a la verdad, la justicia y la reparación. La propuesta presentada a la Asamblea por VOX, no es más que una burda copia de otras iniciativas similares presentadas en las comunidades donde apoyan o permiten los gobiernos del PP.

Se propone un modelo de ley de pretendida concordia, revisionista y negacionista, que falsea la historia. En suma un “blanqueamiento” de la dictadura contra el que seguiremos luchando como movimiento social, en todos los ámbitos que sean necesarios, todo ello, en línea con los informes de los relatores del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se han pronunciado en contra de estas propuestas de pretendidas leyes de concordia en contundentes informes, pues el derecho internacional público obliga al Gobierno de España y en suma a todas las administraciones públicas, a reconocer la memoria democrática y los derechos de las víctimas. Los mencionados informes señalan que estas propuestas como la que ahora se impulsa en Extremadura con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, incumplirían de ser aprobadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

De hecho el Gobierno de España, ha formalizado un recurso al Tribunal Constitucional contra la ya aprobada, ley de concordia de Aragón, y ha anunciado hará lo mismo con las normas de Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-León, lo que hace presumir que con esta iniciativa extremeña ocurriría lo mismo.

La propuesta de VOX no solo supone un grave retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Extremadura, sino que pretende obstaculizar a las asociaciones memorialistas y a la administración en esta materia realizar su trabajo, mediante subterfugios que permitirían la paralización de la búsqueda y exhumación de fosas, en abierta contradicción con lo establecido por la vigente Ley 20/2022, de Memoria Democrática, del Estado central, lo cual sumergirá a la administración extremeña en un complicado conflicto competencial, dadas las disposiciones generales fijadas por la norma norma superior.

La propuesta de VOX supone un trasnochado ejercicio de apología del revisionismo histórico a favor de la dictadura franquista, un período lamentable en la historia de España que ha sido ya más que repudiado por las instancias internacionales y profusamente de forma científica por la disciplina de la Historia en todos los ámbitos académicos de solvencia y prestigio.

La ARMHEX confía en que la propuesta de VOX no prospere y que las instituciones, sobre todo las del Estado, sigan prestando su apoyo a la labor memorialista de las asociaciones. Volveremos a las movilizaciones en caso de que esta iniciativa siga su curso en la Asamblea de Extremadura, en defensa de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, una ley que ampara el derecho de una ciudadanía que ya ha manifestado de múltiples formas estar con las víctimas de la represión franquista y de la dictadura.

En suma, quienes hacen política con la memoria histórica son quienes dirigen Vox y PP, que pretenden derogarla, desde el negacionismo histórico. Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que —como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia— fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia.

Quienes niegan que el derecho a la memoria sea un derecho humano, patrimonio de la ciudadanía, parecen no darse cuenta de que seguiremos ejerciéndolo, haya o no leyes, porque el proceso de recuperación de la memoria histórica y democrática es un movimiento popular, de la sociedad civil, que ya no tiene vuelta atrás.

En Extremadura, a pesar de PP y Vox, desde el movimiento por la Memoria histórica seguirá hablando del franquismo, seguiremos dignificando a las víctimas, seguiremos recordando la historia, seguiremos haciendo memoria.