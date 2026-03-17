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Aparece en buen estado de salud el vecino de 81 años de Valle de Santa Ana al que buscaban desde el sábado

Desde entonces, el ayuntamiento de la localidad ha organizado batidas de búsqueda para dar con su paradero.

Redacción

Extremadura |

Aparece en buen estado de salud el vecino de 81 años de Valle de Santa Ana al que buscaban desde el sábado
Aparece en buen estado de salud el vecino de 81 años de Valle de Santa Ana al que buscaban desde el sábado | Guardia Civil

Francisco España García, de 81 años, vecino de Valle de Santa Ana (Badajoz) que se encontraba en paradero desconocido desde este pasado sábado, 14 de marzo, ha sido encontrado en buen estado de salud.

Así lo confirma la Guardia Civil tras la aparición de este hombre, de 81 años de edad, que ha sido trasladado a un centro de salud para ser atendido.

Francisco fue visto por última vez sobre las 13,30 horas en la carretera que une Valle de Santa Ana con Salvatierra de los Barros. Desde entonces, el ayuntamiento de la localidad ha organizado batidas de búsqueda para dar con su paradero, en las que han participado helicópteros y drones de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil, Cruz Roja, Seprona y del Infoex.

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