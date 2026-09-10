APAG Extremadura Asaja y Asociación contra el Cáncer se alían para acercar la prevención al sector agrario

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, han firmado un convenio de colaboración para impulsar la difusión entre el sector agrario extremeño de campañas y actividades de sensibilización relacionadas con la prevención del cáncer y la promoción de la salud.

El acuerdo, rubricado este miércoles en Mérida, permitirá aprovechar la capacidad de comunicación y cercanía de la organización agraria con agricultores y ganaderos para ampliar el alcance de determinadas campañas promovidas por la asociación.

En concreto, APAG Extremadura Asaja podrá colaborar voluntariamente en la difusión, a través de sus canales, de los materiales facilitados por la asociación, así como informar a nuestros asociados sobre campañas concretas. Cada actuación será previamente acordada por ambas entidades.

Uno de los ámbitos en los que esta colaboración puede tener especial relevancia es la prevención del cáncer de piel, debido a la exposición solar asociada a numerosas actividades profesionales desarrolladas al aire libre.

Así, el cáncer de piel se encuentra entre los tumores más frecuentes. Los carcinomas cutáneos no melanoma ocupan el quinto lugar en incidencia a nivel mundial y, según datos de la Asociación Española de Dermatología y Venereología recogidos por la Asociación Española Contra el Cáncer, su incidencia ha aumentado aproximadamente un 40 por ciento en los últimos cuatro años.

Al mismo tiempo, se trata de uno de los cánceres con mayores posibilidades de prevención mediante una adecuada protección frente a la radiación ultravioleta. Las personas que trabajan muchas horas al aire libre constituyen un colectivo especialmente expuesto, han recordado Metidieri y Mendiano en rueda de prensa este miércoles en Mérida.

En el caso de la agricultura, las largas jornadas desarrolladas durante numerosos meses del año hacen que la prevención y la protección frente al sol deban entenderse también como una cuestión vinculada a la salud laboral.

"Para nosotros este acuerdo tiene un enorme valor porque nos permite acercar mensajes de prevención directamente a agricultores y ganaderos. Hablamos de personas que pasan muchas horas trabajando al aire libre y para las que conocer los riesgos y cómo proteger su salud es especialmente importante", ha señalado Juan Metidieri, informa en nota de prensa APAG Extremadura Asaja.

Por su parte, Miguel Ángel Mendiano ha destacado que "prevenir significa también conseguir que la información llegue allí donde están las personas".

"APAG Extremadura Asaja nos ofrece una vía extraordinaria para acercarnos al mundo rural y trasladar mensajes de salud a un colectivo especialmente expuesto a determinados factores de riesgo, como ocurre con la radiación solar", ha resaltado.

Mendiano ha subrayado, además, que una de las prioridades es llegar a más personas, en más lugares y de más formas. "Y para conseguirlo necesitamos alianzas con organizaciones que conocen su territorio y tienen la confianza y la cercanía de las personas a las que representan", ha destacado.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y no contempla contraprestación económica entre las entidades. Ambas organizaciones designarán interlocutores para coordinar las actuaciones que se desarrollen durante ese periodo.