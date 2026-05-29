AOEx alerta de que Extremadura lidera el tabaquismo en España y exige reforzar la prevención ante los nuevos vapeadores

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha alertado de que Extremadura lidera el tabaquismo en España y ha exigido reforzar la prevención ante la expansión de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

AOEx ha lanzado esta advertencia con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo, y recuerda que el tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de enfermedad y muerte prematura en el mundo y en Extremadura.

A través de un comunicado, señala que el tabaco no solo daña "gravemente" la salud de consumidores y fumadores pasivos, sino que también genera "enormes costes" para el sistema sanitario y deja una profunda huella medioambiental. En concreto, resalta que es la primera causa de cáncer en el ser humano: hasta un 33% de los tumores y un 22% de las muertes por cáncer están directamente relacionados con su consumo.

Con respecto a Extremadura, explica que la comunidad autónoma con mayor proporción de fumadores, la que ofrece el ritmo de descenso más lento del país y la región donde los jóvenes comienzan a fumar a menor edad

"Esta situación se traduce en una carga desproporcionada de sufrimiento, mortalidad prematura y gasto sociosanitario evitable", señala la asociación, indicando también que la incidencia de cáncer en Extremadura sigue "en aumento", situándose ya entre las más altas de España.

A esto se une la "expansión" de cigarrillos electrónico, vapeadores, nicotina sintética o bolsitas de nicotina --con sabores "atractivos" y marketing en redes sociales-- que ha permitido a la industria tabaquera "volver a normalizar el consumo" entre adolescentes. Recuerda, a renglón seguido, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que ha rechazado que este tipo de productos no son una innovación saludable, sino "nuevas estrategias para asegurar nuevos adictos".

Ante todo esto, AOEx hace un llamamiento "urgente" a las autoridades sanitarias regionales para que refuercen las políticas de prevención y recuerda sus propias acciones para prevenir y ayudar a quienes deseen dejar de fumar, como una consulta de tabaquismo y estilos de vida saludables en sus sedes de Badajoz y Plasencia, o charlas y mesas informativas.