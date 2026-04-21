ANPE pide a la Junta que revise al alza el kilometraje para docentes itinerantes ante la subida de los carburantes

ANPE Extremadura solicita a la Junta la revisión "inmediata" y "al alza" del kilometraje para docentes itinerantes, orientadores y demás personal docente, con el objetivo de ajustarlo al coste "real" del uso del vehículo debido al precio de los carburantes.

Asimismo, reivindica la implantación de un mecanismo de actualización automática, vinculado al precio de los carburantes u otros indicadores objetivos.

También demanda la puesta en marcha de ayudas directas y compensaciones específicas para el profesorado que deba utilizar su vehículo propio (ayuda directa de seguros, compra y/o adquisición de vehículo, pago nivelador puntual, etcétera) equiparables a las adoptadas para otros colectivos profesionales.

Igualmente, solicita el estudio de medidas estructurales, como la dotación de medios de transporte o compensaciones adicionales en zonas rurales y de difícil cobertura; además de la apertura "urgente" de una mesa de negociación que aborde de manera integral la problemática de las itinerancias docentes.

En nota de prensa, ANPE Extremadura advierte asimismo de que mantener esta situación supone "perpetuar una injusticia evidente y un agravio comparativo inadmisible". "La Administración no puede seguir trasladando a los docentes costes que le corresponden, ni sostener el sistema educativo a costa del esfuerzo económico personal del profesorado", asevera.

En este sentido, solicita a la Junta una respuesta "inmediata" y "soluciones reales", toda vez que "la dignidad profesional del profesorado y la calidad del sistema educativo extremeño no pueden seguir dependiendo del sacrificio económico individual de sus docentes".