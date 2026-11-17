Podemos ha cuestionado el proyecto del centro de datos CCGreen, previsto en el entorno del polígono industrial Las Capellanías de Cáceres, por su alta demanda de recursos, y ha pedido transparencia sobre su consumo de agua y electricidad, los empleos estables que generaría y los costes que asumirían las administraciones públicas.

El candidato al Congreso por la provincia de Cáceres, Álvaro Jaén, ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado a la zona donde se ubicará el futuro macrocentro de datos en la ampliación del Polígono Industrial Capellanías II, junto a la A-66. El candidato ha estado acompañada por Consuelo López, número dos al Congreso por La provincia cacereña.

"Extremadura lleva décadas produciendo energía y viendo cómo la riqueza pasa de largo. No vamos a aceptar que ese modelo se repita con la excusa de la inteligencia artificial. Cáceres no puede poner el agua, la energía y el suelo para que otros se lleven los beneficios", ha afirmado Jaén.

La formación advierte de la magnitud del posible consumo hídrico, de hecho, un análisis publicado por El Salto estima que un centro de 60 megavatios de capacidad informática podría consumir 2,2 millones de metros cúbicos de agua al año, un volumen equivalente a aproximadamente la mitad del consumo doméstico anual de Cáceres.

"Anunciar que se utilizará agua procedente de depuradora para las necesidades del CCGreen no basta para presentar este negocio como sostenible. Hay que explicar cuánto se consumirá, qué ocurrirá durante las sequías y qué otros usos podrían verse afectados. El agua es un bien común y su gestión debe responder al interés general", ha señalado el candidato.

Podemos también se ha referido a la "creciente presión energética" de estas instalaciones. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumieron 485 teravatios hora de electricidad en 2025 y podrían alcanzar los 950 en 2030, prácticamente el doble. El organismo advierte de que su rápida expansión puede generar desajustes en las inversiones eléctricas y encarecer la electricidad en determinados territorios si no se adoptan medidas.

Para poner en contexto, estos 485 teravatios permitiría cubrir el consumo eléctrico de aproximadamente 139 millones de hogares durante un año completo, lo que equivale a unas siete veces el parque total de viviendas de España.

"Tenemos derecho a saber qué capacidad eléctrica absorberá CCGreen y qué espacio quedará para las pequeñas empresas, la industria local y las necesidades de la población. Producir energía en Extremadura debe servir para mejorar la vida de quienes vivimos aquí", ha reclamado Jaén.

La formación ha exigido, además, que las expectativas de empleo se sometan a un examen público que distinga los puestos temporales de construcción de los empleos permanentes y detalle su calidad, sus condiciones y su vinculación con el territorio.

"Las grandes cifras de inversión no son una garantía de bienestar. Lo que hay que demostrar es cuántos empleos estables quedarán en Cáceres, qué recursos se consumirán y quién pagará las infraestructuras necesarias. Las promesas empresariales no pueden sustituir a los informes independientes", ha añadido.

Según ha defendido Álvaro Jaén "Cáceres necesita empleo digno y una industria que deje riqueza aquí". "Ni un euro de los impuestos de las familias debe utilizarse para subvencionar un modelo que comprometa nuestros recursos sin acreditar un beneficio social. El futuro de la ciudad lo tiene que decidir su gente", ha concluido.