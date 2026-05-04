INCENDIOS

Alrededor de 200 cerdos mueren en un incendio en una granja en Villalba de los Barros sin daños personales

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los parques de bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz en Zafra y Almendralejo, así como una patrulla de la Guardia Civil.

Redacción

Extremadura |

Un grupo de cerdos en una granja
Un grupo de cerdos en una granja | GettyImages/Archivo

Un incendio declarado en una granja de cerdos en Villalba de los Barros ha provocado la muerte de alrededor de 200 ejemplares y ha calcinado completamente la nave en la que se encontraban, sin que se hayan producido daños personales.

El incendio se ha producido sobre las 9,00 horas de este viernes, 1 de mayo, en una explotación ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Ex-155, según ha informado el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los parques de bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz en Zafra y Almendralejo, así como una patrulla de la Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer