El alquiler alcanza el máximo histórico en Extremadura con 7,42 euros mensuales por metro cuadrado

El precio del alquiler de vivienda ha alcanzado el máximo histórico en Extremadura en enero, al alcanzar los 7,42 euros el metro cuadrado al mes, tras un incremento interanual del 7,4 %.

Once de las diecisiete comunidades autónomas han comenzado el año con descensos acumulados del precio del alquiler de vivienda respecto al techo histórico alcanzado en 2025, aunque las otras seis han marcado en enero el precio más alto de toda la serie histórica, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En el conjunto del país, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 euros mensuales por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 5,3 % pero un 0,8 % menos que el máximo alcanzado en junio de 2025.