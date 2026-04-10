VIVIENDA

Alquilar una habitación en Badajoz cuesta 250 euros al mes y 260 en Cáceres

Según el portal inmobiliario idealista.

Redacción

Extremadura |

Zona de estudio de una habitación compartida
Zona de estudio de una habitación compartida | Asunción Salvador

Alquilar una habitación en Badajoz en un piso compartido cuesta una media de 250 euros al mes, mientras que en Cáceres se eleva a 260 euros, según el último informe de idealista, manteniendo el precio del mismo periodo del año anterior.

En ambos casos, el precio se sitúa por debajo de la media nacional, que se sitúa en 430 euros. En el caso de Badajoz, el precio se ha mantenido estable en comparación con hace un año, mientras que en Cáceres ha subido un 8 por ciento.

En el conjunto del país, la oferta ha crecido un 22% interanual durante el primer trimestre de 2026. El precio de las habitaciones se incrementa un 2% interanual, hasta situar el precio medio en España en 430 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos también ha crecido un 6% respecto al año pasado.

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