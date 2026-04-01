Almudena Ariza, Premio Santiago Castelo de Periodismo, y a título póstumo a Fernando Ónega

La periodista Almudena Ariza ha sido galardonada con el X Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, según ha dado a conocer este martes el Ayuntamiento de Don Benito, mientras que el comunicador Fernando Ónega ha recibido, por unanimidad, el premio honorífico a título póstumo.

El anuncio lo han realizado el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, junto a miembros del comité organizador, quienes han destacado la amplia trayectoria profesional de Ariza, especialmente su labor como corresponsal internacional y su cobertura de conflictos y crisis humanitarias.

Ariza ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Televisión Española (TVE), con destinos en Asia-Pacífico, Estados Unidos o Francia, además de su trabajo en Oriente Medio, donde ha informado sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Actualmente es corresponsal en Bogotá, desde donde cubre la actualidad de varios países de América Latina.

Durante el acto también se ha tenido un recuerdo para el periodista local José Luis Capilla, recientemente fallecido, al que se ha definido como un referente del periodismo local.

La entrega del premio está prevista para el próximo 26 de junio en el Auditorio de Feval, en Don Benito, en una fecha adaptada a la agenda profesional de la galardonada.