Alicia Mariño gana el Premio Ópera Prima de la UEx con un trabajo sobre el humor y el arte en los 'memes'

Alicia Mariño Marcos ha ganado el Premio Ópera Prima 2025 de la Universidad de Extremadura (UEx) con el trabajo 'El meme. Humor y arte en la cultura digital', y Elena Rama Arroyo ha logrado el accésit con el trabajo titulado 'El Paisaje Lingüístico de Cáceres'.

La Feria del Libro de Cáceres ha sido un año más el escenario elegido para presentar las obras ganadoras de este certamen convocado por el Servicio de Publicaciones de la UEx y que distingue a jóvenes investigadores que aún no han visto publicados sus trabajos científicos y que, sin embargo, constituyen obras de contrastada calidad. Se pretende así dar a conocer a la sociedad lo que se investiga en la UEx.

El director del Servicio de Publicaciones de la UEx, Jesús Conde, ha dado a conocer este miércoles el fallo de este premio dotado con 600 euros para el trabajo ganador.

El trabajo de Alicia Mariño se sumerge en una nueva manera de comunicación surgida del uso del humor visual como forma de interacción social y cultural. En este marco, los 'memes' se han consolidado como una de las manifestaciones comunicativas más extendidas en las redes sociales, hasta el punto de trascender el ámbito digital e integrarse en los intercambios comunicativos cotidianos.

La entidad cultural del 'meme' plantea cuestiones de gran interés para disciplinas como la Historia del Arte, los Estudios Visuales, la Sociología o la Teoría de la Comunicación, al interpelar directamente a nociones como la percepción estética contemporánea, la circulación de imágenes y la cultura visual en la red.

En los últimos años el fenómeno del meme ha suscitado una creciente atención académica, entendiéndolo como "una manifestación visual y simbólica compleja que, pese a su origen informal y digital, comparte mecanismos comunicativos, iconográficos y discursivos con expresiones artísticas heredadas de corrientes anteriores", informa la UEx.

Al igual que las obras de arte tradicionales, los 'memes' condensan sistemas de significados, apelaciones emocionales, códigos sociales y relaciones de poder, operando mediante procesos de apropiación, resignificación y relecturas de imágenes preexistentes. Estudiar el 'meme' desde la Historia del Arte no implica atender a una mera curiosidad estética del presente, sino asumir el reto de comprender cómo se ha transformado la percepción de la imagen en el siglo XXI.

ACCESIT AL PREMIO ÓPERA PRIMA 2025:

El Accésit Del Premio Ópera Prima 2025 ha recaído en Elena Rama Arroyo, con el trabajo titulado 'El paisaje lingüístico de Cáceres', una investigación que ha nacido de la mano de personas que han apostado por la observación directa, minuciosa y pausada de las manifestaciones lingüísticas presentes en las paredes, rótulos, pósteres, grafitis o anuncios presentes en las diversas calles de la localidad en la que viven.

El objetivo de estos trabajos es mostrar las manifestaciones comunicativas y simbólicas más evidentes de las urbes españolas que pasaban desapercibidas ante los ojos de los ciudadanos y turistas, arrastrados por la sociedad de la inmediatez y la rapidez constante.

Este trabajo de investigación es un hito en la investigación lingüística en Extremadura, puesto que es el primer proyecto sobre paisaje idiomático desarrollado, ya no solo en Cáceres, sino en toda la comunidad autónoma.

Por ello, el objetivo de esta investigación es convertirse en un trabajo pionero que promueva nuevas y destacadas indagaciones sobre paisaje lingüístico en toda la región.

el multilingüismo y la globalización.

Tras dar a conocer el fallo del jurado del Premio Ópera Prima 2025, el Servicio de Publicaciones de la UEx ha presentado una serie de obras que ha editado durante el pasado curso como el Catálogo de investigación joven en el marco de la Alianza EU Green de Dolores Gallardo y Raquel Pérez-Aloe, o algunos de los trabajos premiados en anteriores ediciones del premio, entre otros.