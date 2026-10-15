La alianza Q-Cero reúne a empresas y administraciones públicas para impulsar la transición energética en Extremadura

La Alianza Q-Cero se ha presentado este miércoles en Mérida con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas de Extremadura y acelerar la descarbonización de sus actividades productivas.

Esta iniciativa busca facilitar la transición energética mediante la colaboración entre empresas, administraciones públicas y centros tecnológicos, promoviendo soluciones que permitan "reducir las emisiones, mejorar la eficiencia energética y aprovechar las oportunidades económicas asociadas a este proceso".

La presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, durante una jornada organizada por la Alianza Q-Cero e Iberdrola bajo el título 'La descarbonización industrial, una oportunidad para Extremadura', en la que se han reunido representantes empresariales, institucionales y tecnológicos para analizar los retos y oportunidades de la transformación energética en la comunidad autónoma.

A través de esta jornada se han puesto sobre la mesa dos temas prioritarios para facilitar el proceso de transformación energética. Por una parte, los "retrasos" en la ejecución de las infraestructuras contempladas en la planificación de la red de transporte, que "dificultan" el avance de la electrificación al "no poder conectar en distribución la demanda".

Y por otra, cómo se están trasladando los "sobrecostes" de operación que está habiendo en este proceso, que están introduciendo "mucha volatilidad e incertidumbre al no ser costes previsibles", motivo por el que las empresas han pedido que haya más transparencia y más fiscalización, indica Iberdrola en una nota de prensa.

La Alianza Q-Cero nació en enero de 2024 como un espacio de encuentro, colaboración y diálogo para acelerar la descarbonización de la demanda térmica en España, especialmente en la industria y la edificación.

Su finalidad es identificar los "obstáculos" que dificultan este proceso, compartir conocimientos y experiencias, y promover propuestas que faciliten la implantación de tecnologías más eficientes y sostenibles. Más de 170 organizaciones se han adherido hasta el momento a la Alianza Q-Cero.