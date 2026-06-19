Alcántara estrena su pasarela peatonal, un nuevo recorrido a pie junto al puente romano

La nueva pasarela peatonal de Alcántara, que permite un recorrido a pie junto al puente romano, ya está abierta, por lo que vecinos y visitantes pueden transitar por esta infraestructura que amplía las posibilidades de movilidad peatonal y refuerza el atractivo turístico del entorno.

La pasarela, de 3,5 metros de anchura, está físicamente separada de la calzada, lo que garantiza la seguridad de los peatones y mejora la experiencia de uso, ha informado este jueves la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Integrada dentro del nuevo viaducto, esta infraestructura permitirá avanzar en la puesta en valor del puente romano, al que acompaña en paralelo sobre el río Tajo.

Además, forma parte de un anillo de circulación peatonal que hará posible, una vez completado el conjunto, realizar un recorrido continuo a pie entre ambos puentes.

Este circuito partirá de un nuevo aparcamiento y permitirá disfrutar de una perspectiva inédita del monumento histórico, lo que reforzará su potencial como recurso patrimonial y turístico.

La pasarela, concebida también como un mirador privilegiado, ofrece vistas únicas del puente romano y de la presa, "facilitando una nueva forma de contemplar uno de los símbolos más reconocidos de la provincia".

Su diseño y ubicación contribuyen a integrar la movilidad cotidiana con la valorización del patrimonio, en una actuación que transforma el entorno y mejora la accesibilidad.

Con la apertura de esta infraestructura, el nuevo puente de Alcántara se consolida no solo como una alternativa al tráfico rodado, sino también como un espacio para el paseo y el disfrute ciudadano, conectando movilidad, paisaje y patrimonio.