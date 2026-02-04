La AIReF recomienda a Extremadura que su plan financiero incluya medidas adicionales para cumplir la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado a Extremadura que el Plan Económico Financiero (PEF) incluya actuaciones adicionales que puedan activarse en caso de que las medidas previstas resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en todo el periodo.

Cabe señalar que Extremadura tenía la obligación de presentar un PEF por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 que se constató en noviembre, y la AIReF, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene la obligación de informar sobre el mismo antes de que se aprueben en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En su informe, el organismo ha analizado si las previsiones y medidas incluidas en el Plan Económico Financiero de Extremadura permiten corregir las desviaciones detectadas y cumplir las reglas fiscales vigentes en el periodo de referencia.

El análisis se realiza a partir de la información remitida por la comunidad, los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles y las previsiones macroeconómicas y fiscales elaboradas por la AIReF.

Asimismo, la AIReF valora la suficiencia, concreción y calendarización de las medidas previstas en el planes, así como su coherencia con el marco fiscal nacional y europeo.

En este contexto, ha reiterado la importancia de que los Planes Económicos Financieros se integren en una planificación presupuestaria "creíble y a medio plazo", que permita asegurar el "cumplimiento sostenido de las reglas fiscales y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas".

De este modo, en el caso de Extremadura, la AIReF constata que el PEF incorpora medidas de ahorro que reducen parcialmente el riesgo de desviación en 2026, como recomendó la institución en su último informe, pero advierte que el riesgo no desaparece completamente.

En concreto, la AIReF explica que las medidas disminuyen el riesgo, pero el crecimiento de los empleos esperado al cierre de 2025, superior al previsto en noviembre, "anula en gran parte ese efecto".

Además, el organismo constata que pueden producirse desviaciones a medio plazo y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima del comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).

En este contexto, recomienda que el PEF de Extremadura incluya actuaciones adicionales que puedan activarse en caso de que las medidas previstas resulten insuficientes, detallando sus elementos, efectos y calendario, con el fin de garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en todo el periodo.