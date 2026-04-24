La AIReF publicará este año una evaluación sobre contratación pública sanitaria en Extremadura

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará este 2026 una evaluación sobre contratación pública sanitaria en Extremadura.

El estudio forma parte del Plan de Actuaciones del organismo para 2026 la evaluación de la regla de gasto en pensiones, el análisis sobre el marco fiscal nacional tras la reforma europea y la supervisión del ciclo presupuestario, incluido el seguimiento del Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028.

El organismo ha publicado este jueves el Plan de Actuaciones 2026, en el que define las principales líneas de trabajo para el ejercicio, en un contexto marcado por la implementación del nuevo marco fiscal europeo y la nueva presidencia de Inés Olóndriz al frente de la institución.

El Plan de Actuaciones 2026 tiene carácter transitorio, ya que durante el ejercicio se elaborará un nuevo Plan Estratégico que definirá las prioridades de la institución para los próximos años.

En el ámbito de la supervisión fiscal, la AIReF continuará emitiendo informes sobre el ciclo presupuestario, incluyendo el análisis de las líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas, los presupuestos iniciales, la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto. Asimismo, realizará el seguimiento del Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028 y evaluará las previsiones macroeconómicas de las distintas administraciones.

La institución publicará, por primera vez, una opinión sobre la solidez, coherencia y eficacia del marco presupuestario nacional conforme a la normativa europea tras la reforma de 2024, que introdujo esta función para las instituciones fiscales independientes.

Además, publicará la segunda opinión sobre los riesgos fiscales y la quinta y última sobre el ingreso mínimo vital. Estas actuaciones refuerzan su papel en la identificación temprana de riesgos y en el análisis de la coherencia del marco fiscal.