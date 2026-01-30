Agroexpo celebra una segunda jornada marcada por el éxito de participación, la innovación y el reconocimiento al talento joven

La segunda jornada de Agroexpo 2026 ha vuelto a confirmar el excelente desarrollo de la feria, registrando una gran afluencia de visitantes y una valoración muy positiva por parte de los expositores, que han destacado la calidad de los contactos profesionales y las oportunidades de negocio generadas. La cita continúa consolidándose como un referente para el sector agrícola y agroindustrial, combinando actividad comercial con un completo programa técnico.

Durante la mañana se celebró la jornada “Oportunidades de inversión en agricultura para no agricultores”, organizada por Agromillora Iberia, donde se analizaron nuevas fórmulas de financiación y el creciente atractivo del sector como espacio de inversión. Asimismo, la conferencia “Agricultura inteligente y mejoramiento de semillas”, impartida por expertos del sector, abordó el papel de la innovación genética y las tecnologías avanzadas para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

La digitalización fue uno de los ejes protagonistas con la jornada “Soluciones digitales para el sector agroindustrial: el proyecto transfronterizo TID4AGRO”.El encuentro permitió conocer aplicaciones tecnológicas tanto en el ámbito agrícola como industrial,

incluyendo la digitalización de procesos en bodegas y almazaras, así como el desarrollo de sensores para el control de la calidad postcosecha.

También despertó gran interés la jornada organizada por Banco Santander, “El futuro del campo se siembra hoy: el impulso del cultivo de soja en Extremadura”, que contó con la participación de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. En ella se analizaron las oportunidades de mercado de este cultivo, la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia proteica, las claves técnicas para su implantación y las soluciones financieras disponibles para agricultores.

El análisis estratégico del sector continuó con la jornada “La reforma de la PAC y el futuro del campo”, organizada por CETARSA, en la que expertos nacionales e internacionales abordaron los principales retos del marco agrario europeo y las perspectivas de la PAC para el periodo 2028-2034. La sesión concluyó con una mesa de debate que reunió a representantes de las principales organizaciones agrarias.

Uno de los momentos más destacados del día fue la entrega de los VI Premios al Mejor Expediente Académico 2024-2025 en la rama agraria, un acto que reconoce la excelencia de estudiantes de grado, máster y Formación Profesional. Los galardones, que incluyen la posibilidad de contratación por parte de empresas patrocinadoras durante hasta seis meses, reflejan el compromiso del sector con el relevo generacional y la incorporación de jóvenes profesionales altamente cualificados.

La actividad continuó por la tarde con talleres prácticos organizados por CICYTEX dentro del proyecto TID4AGRO, donde los asistentes pudieron conocer un prototipo NIR portátil para el control de calidad y la trazabilidad agroalimentaria, la visualización de sensores mediante tecnología LoRaWAN y soluciones para el control del riego a través de sensores de humedad del suelo. Estas demostraciones evidenciaron el avance hacia una agricultura más eficiente, sostenible y basada en datos.

Con una programación diversa y de alto nivel, Agroexpo mantiene un sólido ritmo de participación y refuerza su papel como escaparate de innovación, foro de conocimiento y motor de desarrollo para el sector agrario, afrontando las próximas jornadas con excelentes perspectivas.