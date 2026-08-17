Agricultura controla los brotes de brucelosis y confirma un caso aislado de lengua azul que no genera alarma

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha informado este viernes en rueda de prensa que la Administración regional ya controla los brotes de brucelosis detectados en explotaciones de la región, al tiempo que ha confirmado un caso aislado del virus de la lengua azul.

García ha ratificado la detección de dos explotaciones positivas de brucelosis bovina en una zona fronteriza con Portugal, tras activar el Programa de Vigilancia Epidemiológica ante las sospechas procedentes del país luso y después de realizar el chequeo completo de una explotación.

El Laboratorio Nacional de Brucelosis de Santa Fe (Granada) certificó los resultados el 22 de julio y en la actualidad otras dos explotaciones colindantes continúan en estudio.

Más de cien explotaciones han sido controladas, a fecha de este jueves, 13 de agosto, dentro del área de seguridad de 10 kilómetros establecida alrededor de los focos, con decenas de miles de muestras de sangre extraídas por los veterinarios de la Junta de Extremadura en tiempo récord. De esas cien explotaciones analizadas, más de medio centenar ya cuentan con resultados negativos, un dato que permite mantener el optimismo sobre la evolución del foco detectado el 22 de julio.

En aplicación del Programa Nacional de Vigilancia y Control, se ha iniciado el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas, se han restringido los movimientos de especies sensibles y se están realizando controles serológicos a todos los animales mayores de 12 meses. Paralelamente, se desarrollan encuestas epidemiológicas y análisis génico para confirmar que el biotipo que ha sido confirmado como Biotipo 1, previsiblemente está asociado al de Portugal.

El consejero es consciente de que la realización de vaciados sanitarios supone un esfuerzo económico para la Administración, pero sobre todo para los ganaderos afectados, pero recuerda que es la única medida eficaz para erradicar el foco y evitar su difusión, además de ser obligatoria por ley.

Por ello, García ha asegurado que los ganaderos de las dos explotaciones afectadas recibirán indemnizaciones, unas cuantías que ascienden a 186.000 euros para la explotación que ha perdido 322 reses y 72.000 euros para la que ha supuesto un menoscabo de 122 vacas en su cabaña. Estas indemnizaciones están ajustadas a los valores fijados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Extremadura y España mantienen el estatus de oficialmente indemnes de brucelosis desde 2022. La rápida activación del programa de vigilancia ha permitido movilizar en tiempo récord decenas de miles de muestras, con la colaboración del sector ganadero. Estas medidas son esenciales para proteger la cabaña bovina extremeña, integrada por 475.000 vacas de carne, y evitar la difusión de una enfermedad que compromete gravemente la rentabilidad de las explotaciones.

LENGUA AZUL

En lo relativo a la enfermedad vírica de la lengua azul, el consejero ha confirmado el primer caso detectado en la región en lo que va de año. El positivo procede de una explotación ovina de Navalvillar de Pela, donde los servicios veterinarios oficiales realizaron la toma de muestras tras una sospecha registrada el pasado 29 de julio. Los análisis han sido verificados tanto por los laboratorios oficiales de Extremadura como por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid).

La explotación afectada cuenta con 1.287 ovejas, todas ellas vacunadas frente al serotipo 3 el pasado 3 de mayo, pero no para el serotipo 8 detectado en el foco, dado que la vacunación es voluntaria y había disponibilidad de vacunas para todos los serotipos en esa fecha en la oficina veterinaria de Don Benito.

Este foco de serotipo 8 es mucho más leve y el impacto ha sido mínimo, ya que sólo cinco animales han dado positivo, sin mortalidad, por lo que no genera alarma.

Los servicios veterinarios mantienen el seguimiento y el tratamiento clínico pertinente, sin que exista riesgo para la salud pública, dado que la lengua azul no afecta a las personas.

Extremadura afronta este nuevo caso en un contexto de clara estabilización sanitaria. En 2026, únicamente se ha registrado un foco, frente a los 440 de 2025 y los más de mil detectados en 2024. La región pasó en cinco años de una situación controlada a una crisis epidemiológica y, nuevamente, a un escenario de control gracias a la vigilancia intensiva y a las campañas de inmunización.