El aeródromo de Don Benito recibe la autorización de la Junta para su apertura al tráfico

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha autorizado la apertura al tráfico del aeródromo de Don Benito, en lo que constituye la primera autorización de este tipo emitida por la Comunidad Autónoma desde la asunción plena de las competencias en materia de supervisión y autorización de aeródromos de uso restringido.

Se trata de una infraestructura "de gran valor estratégico", ya que está concebida no solo como un activo local, sino como "un recurso regional que permitirá atender con mayor eficacia necesidades en ámbitos clave", entre los que cita la prevención y extinción de incendios forestales, el transporte aéreo sanitario y actuaciones de emergencia, el uso agrícola, como tratamientos aéreos en la lucha contra plagas o campañas de mejora de cultivos.

También actuará en la dinamización del comercio y la economía local, el turismo, la organización de actividades deportivas y de ocio, y cualquier otra operación de carácter logístico o institucional que requiera de un espacio aéreo acondicionado.

Así, el uso de este aeródromo para emergencias en extinción de incendios permitirá reducir los tiempos de intervención en incendios forestales de las comarcas de La Siberia, La Serena o Villuercas además de un ahorro en combustible al reducir el desplazamiento desde una base más cercana.

También se prevé un uso frecuente para trabajos de fumigación frente a la pudenta del arroz.