La AEEF clausura la V edición de ‘Empresa Familiar en las Aulas’ con la participación de más de 30 centros y 1.350 alumnos

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha celebrado este miércoles el acto de clausura de la V edición del programa ‘Empresa Familiar en las Aulas’, una iniciativa educativa que tiene como objetivo acercar la realidad empresarial a los estudiantes extremeños y fomentar el emprendimiento, el talento y el conocimiento de las empresas de la región.

El programa, que se puso en marcha por primera vez en el curso 2021/2022, continúa consolidándose como una de las principales iniciativas de conexión entre el ámbito educativo y empresarial en Extremadura. En esta quinta edición han participado un total de 32 centros educativos, 30 empresas familiares asociadas y más de 1.300 alumnos de toda la región.

Durante el acto de clausura, el presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, Juan Carmona, ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre los jóvenes y el mundo de la empresa “Empresa Familiar en las Aulas se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar a los estudiantes la realidad empresarial de nuestra región, mostrarles ejemplos cercanos de emprendimiento y ayudarles a descubrir oportunidades de futuro en Extremadura”, ha señalado.

Asimismo, Carmona ha subrayado que “las empresas familiares representan valores como el esfuerzo, la innovación, la capacidad de adaptación y el compromiso con el territorio, valores que queremos trasladar a las nuevas generaciones”. En este sentido, ha animado a los jóvenes a mantener una actitud emprendedora ante los retos profesionales del futuro y a confiar en sus capacidades para desarrollar sus proyectos personales y laborales.

A lo largo del curso, empresarios y empresarias familiares han visitado las aulas participantes para compartir su experiencia profesional y explicar el funcionamiento de sus compañías, mientras que los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano distintas empresas extremeñas mediante visitas organizadas a sus instalaciones.

Esta experiencia ha permitido reforzar los contenidos educativos relacionados con la empresa y el emprendimiento, al tiempo que ha facilitado el contacto directo entre alumnado, profesorado y tejido empresarial, favoreciendo una visión más cercana y realista del mundo laboral.

Concurso ‘Sueña tu Empresa’

Como parte del programa, los estudiantes han participado, además, en una nueva edición del concurso ‘Sueña tu Empresa’, una iniciativa destinada a estimular la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes.

Durante el acto se ha reconocido el trabajo de los proyectos ganadores, cuyos autores han tenido la oportunidad de presentar sus iniciativas ante los asistentes y compartir la experiencia vivida durante su participación en el programa.

La clausura de esta quinta edición ha contado con la presencia de representantes institucionales, educativos y empresariales, así como de los alumnos, docentes y empresarios que han formado parte del programa.

Sobre la AEEF

La empresa familiar representa un pilar fundamental de la economía regional, generando empleo estable y contribuyendo al desarrollo económico y social de Extremadura. Actualmente, la AEEF engloba a 600 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada es de 6.500 millones de euros que representa en torno al 40% del PIB privado regional.