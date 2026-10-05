La AECC en Badajoz celebrará en octubre cuatro encuentros para abordar el bienestar después del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz celebrará durante este mes de octubre el ciclo de encuentros 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que abordará diferentes aspectos relacionados con el bienestar físico, emocional y social de las personas que han pasado o están pasando por un proceso oncológico.

El programa incluye cuatro encuentros, los miércoles de octubre, de 18,00 a 19,30 horas, en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, situada en la calle Montesinos, 21, para la que es necesario inscribirse previamente.

Así, el ciclo arrancará el próximo miércoles, 7 de octubre, de 18,00 a 19,30 horas, con el encuentro 'Volver al trabajo tras un cáncer', que tendrá lugar en la Biblioteca de la sede de la Asociación, en Montesinos, 21.

La reincorporación laboral después de un cáncer "puede plantear dudas, miedos e incertidumbres", por lo que esta primera sesión abordará "el regreso a la vida laboral combinando la experiencia de pacientes y profesionales, con el objetivo de compartir herramientas, recursos y claves que puedan ayudar a afrontar esta etapa", señala la AECC en nota de prensa.

El programa continuará el 14 de octubre con 'Sexualidad y cáncer', un encuentro para "abordar de forma abierta y rigurosa los cambios que pueden aparecer durante y después del proceso oncológico y su repercusión en la sexualidad y el bienestar".

El 21 de octubre será el turno de 'Imagen corporal y autoestima', centrado en "cómo los cambios físicos asociados al cáncer pueden influir en la percepción de la propia imagen y en el bienestar emocional".

Finalmente, el 28 de octubre, se celebrará la sesión 'Nutrición y cáncer: antes, durante y después'.

Con este ciclo, la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz quiere "ofrecer espacios de información y diálogo sobre cuestiones que forman parte de la vida cotidiana y del bienestar de las personas con cáncer, poniendo a su alcance la experiencia de pacientes y el conocimiento de profesionales especializados", señala.