Adjudican la explotación y mejora de varias presas en la cuenca media del río Guadiana por 4,2 millones de euros

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formalizado, por un importe superior a los 4,2 millones de euros, la contratación de la explotación, mantenimiento y mejora de las presas de La Serena, Cíjara, Orellana, García de Sola y Zújar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles dicha formalización, que afecta a las presas de la zona 3ª en la cuenca media del río Guadiana y que tiene un plazo de ejecución de 36 meses.

En concreto, la Dirección General del Agua ha sacado al mercado la gestión de estas cinco presas, pertenecientes a varios términos municipales de Cáceres y Badajoz, que suman una capacidad potencial de embalse de 6.388 Hm3, lo que supone más del 70 % de la capacidad total de embalse de toda la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Desde este conjunto de presas y embalses se abastecen 300.000 habitantes, así como todo el sistema de riegos de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana (180.000 hectáreas), existiendo además aprovechamientos hidroeléctricos en todas estas presas.

A todo ello hay que añadir el importante papel que desempeñan estos embalses en la laminación de avenidas, así como la riqueza medioambiental que generan.

En este sentido, el embalse de Orellana está incluido en el Convenio de Ramsar.

El presupuesto base de licitación ascendía a 5.400.826,45 euros, mientras que los trabajos tienen por objeto la contratación de los servicios para la realización de las labores de explotación en situaciones normales, de apoyo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana en situaciones extraordinarias.

Además, el contrato, que será ejecutado por la Oficina técnica de estudios y control de obras y construcciones ALPI, incluye el apoyo en el mantenimiento y conservación, auscultación, inspección, vigilancia y control y asesoramiento técnico, de las infraestructuras y presas incluidas en la licitación.