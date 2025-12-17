La ADC Cáceres y el CB Al-Qázeres organizan un Torneo 3x3 solidario de baloncesto a favor de la AECC el 4 de enero

La ADC Cáceres y el CB Al-Qázeres han orgnaizado un Torneo 3x3 solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que tendrá lugar el 4 de enero y cuyas inscripciones para participar ya están abiertas. El evento se desarrollará en el pabellón municipal Juan Serrano Macayo y será la primera cita que se celebre en la que Cáceres ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte.

Las categorías en las que se podrán participar son Sub-12, para jugadores de hasta 12 años; Sub-16, para jugadores de hasta 16 años; categoría Absoluta, tanto en modalidad femenina como masculina, y categoría Padres y Madres.

Se harán equipos de 3 jugadores mixtos que serán formados por sorteo entre jugadores del ADC Cáceres y CB Al-Qázeres. Además, cada equipo podrá invitar a un cuarto jugador o jugadora de fuera del club. El precio de inscripción por jugador es de 5 euros, y se contará con una fila 0 para aquellos que solo quieran colaborar a favor de la AECC.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha presentado este martes este vento deportivo y solidarios, junto a la presidenta del Club Baloncesto Al-Qázeres, Ana Álvarez García, y la vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Cristina Blasco.

Rodríguez ha manifestado que es "un orgullo seguir demostrando que Cáceres es solidaria y que apoya todos estos eventos que se suman a estas luchas que tanto merecen nuestra ayuda y el de toda la ciudadanía".

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán realizar a través del QR del cartel o bien de forma online, según informa el consistorio cacereño en nota de prensa.